Cifra de şcolarizare la şcolile de meserii va creşte

Din capitolul „ce măsuri luăm pentru a reindustrializa România”:

Cifra de școlarizare la școlile de meserii va crește

Maria Grapini, ministru delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism, prezentă astăzi la Constanța, a declarat că s-a realizat un protocol cu Ministerul Educației pentru ca cifra de școlarizare din cadrul universităților să scadă, deoarece avem deja foarte mulți absolvenți șomeri, dar să crească, treptat, cifra de școlarizare la școlile de meserii.„Am făcut un protocol cu Ministerul Educației să scădem cifra de școlarizare la stat, unde banii sunt de la buget, pe studii superioare, dacă noi avem în șomaj deja foarte mulți. Ce fac universitățile private, că părintele vrea să-l trimită acolo ca să aibă o diplomă să stea cu ea în raft e problema lui, dar banii de la buget mă interesează. Și atunci am făcut un protocol cu ministrul Pricopie. În această ecuație au intrat două țări care știu să facă calificări - Austria și Germania, și am făcut cu cei doi ambasadori și cu ministrul Pricopie un protocol și avem două planuri de acțiune. Pe de o parte, Ministerul Educației, treptat, să scadă cifra de școlarizare, că dacă nu ai corespondent în piața muncii nu mai școlarizezi… și să crească cifra de școlarizare la școlile de meserii. Am crescut încă din acest an cifra de școlarizare în școlile de meserii, dar am început să înființăm învățământul dual, după modelul german și austriac, și continuăm, pentru că în bazinele de industrie unde avem cea mai mare nevoie de meserii, învățământul dual rezolvă cel mai bine problema, practică și teorie, cum era pe vremuri”, a precizat Maria Grapini.Potrivit acesteia, renunțarea la școlile de meserii a fost o măsură extrem de proastă care se resimte puternic la această oră: „Noi acum suportăm efectele unor măsuri proaste. Nu vreau să critic, eu vorbesc economic acum. Faptul că nu au mai fost școlile profesionale acum s-a acumulat ca un bulgăre de zăpadă și noi suntem într-un impas. Nu poți să reindustializezi dacă resursa umană nu mai este pregătită. Acestea sunt măsuri care își spun efectul în timp. Nevoia este acum, însă”.