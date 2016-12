Cicloturismul românesc este „în pană”

În luna martie, Ministerul pentru IMM-uri, Comerț, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL) anunța că va demara un proiect major de sprijinire a cicloturismului. La acea vreme, oficialii MIMMCTPL erau extrem de optimiști, spunând că proiectul ar ajuta la dezvoltarea durabilă a turismului, după modelul altor țări riverane Dunării, ca Germania, Austria sau Ungaria. La nici șapte luni de la anunț, proiectul este încă blocat, pe motiv că „infrastructura rutieră este precară și marcajele necesare sunt inexistente”. În plus, infrastructura românească din era Flinstone împiedică și dezvoltarea turismului cultural, care s-ar împăca foarte bine cu cicloturismul. Lucia Morariu, secretarul de stat pentru turism, spune că 75% dintre turiștii străini care vin în România vor să practice turismul cultural, „un produs de nișă slab dezvoltat, din cauza inaccesibilității obiectivelor de interes”. Soluția propusă de minister este accelerarea depunerii de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2007 - 2013), în special pentru investiții în infras-tructura turistică. „POR aduce fonduri de 350 milioane euro. Promovarea adecvată a turismului cultural, plus o infrastructură solidă, poate crea un produs turistic foarte căutat, atât de români cât și de străini. Rezultatele se vor vedea însă de-abia peste patru, cinci ani, când investițiile în infrastructură vor fi terminate”, a declarat Lucia Morariu. Tot atunci va putea fi implementat și proiectul de cicloturism, care prevede mai multe trasee, clasificate după amplasament (naționale, regionale și locale), tip (drum de munte, șosea, autostradă, etc) și grad de dificultate (lejer, mediu, dificil și expert). Traseele naționale vor putea fi parcurse în 5 – 12 zile, cele regionale în 2 – 5 zile, iar cele locale într-o singură zi. Dacă proiectul este gata în 2013, nu vor fi trecut „decât” 10 ani de la elaborarea sa de către Federația Bicicliștilor din România (FBR).