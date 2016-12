Chiriile usucă studenţii la buzunare(le)… părinţilor

Chiriile usucă studenții la buzunare(le)… părinților

Mai este aproape o lună până la începerea noului an universitar, dar, cel mai probabil, studenții care preferă să stea în chirie sau cei care sunt siguri că nu prind un loc de cazare la cămin au intrat în febra căutării unei locuințe.Deși oferte există, ce-i drept extrem de puține în comparație cu cele de la capitolul „vânzări“, totuși prețurile sunt, la această oră, mari și foarte mari, din perspectiva viitorilor chiriași. Fie că vorbim despre garsoniere sau apartamente, lunar, părinții ar trebui să achite pentru chiria odraslelor peste 200 de euro, la care se mai adaugă și celelalte costuri: întreținere, facturi la energie, gaz, internet (fără el nu se mai poate), abonamentul RATC (dacă nu vine la facultate cu mașina din dotare, iar dacă vine cu aceasta, banii pentru benzină), bani de mâncare etc. Aceste cheltuieli ale „casei“ ajung la niște sume destul de importante.Marea majoritate a proprietarilor cer chirii, pentru apartamentele de două camere, între 200 - 250 de euro, (unele dintre cele mai bune oferte sunt ușor sub 200 de euro) indiferent de zonă sau îmbunătățiri / dotări, prețuri trase parcă la indigo, de multe ori fără o bază reală și care cu siguranță nu sunt pe buzunarul fiecăruia. Nici extrem de puținele garsoniere care se află la această oră pe piață nu sunt o variantă prea bună. Prețul acestora se învârte tot în jurul a 200 de euro sau chiar mai mult. De exemplu, posibilii chiriași cu dare de mână pot opta pentru o garsonieră de lux, în zona Campus, într-un bloc nou, cu îmbunătățiri de actualitate, mobilată, complet utilată și cu loc de parcare, pentru care trebuie să achite lunar proprietarului 300 euro.v v vApartamentele cu trei camere pot ajunge și la 450 de euro lunar, dar cu multă răbdare și ceva mai puține pretenții se pot găsi, dar nu în „buricul târgului“, și cu 250 de euro. Cu această sumă se poate închiria un astfel de apartament și în zona gării (BCR), decomandat, utilat, mobilat. Dacă proprietarul este de acord, această sumă s-ar putea împărți și la șase studenți și astfel costurile finale nu ar fi foarte mari. Nu toți sunt dispuși, totuși, să facă acest lucru, așadar este bine să discutați, înainte de a încheia o înțelegere, toate detaliile. De altfel, cu puțin noroc și ceva colegi care să mai preia din cheltuieli, se pot găsi variante destul de bune. Pe piață există, chiar dacă nu foarte multe.Cele mai ieftine garsoniere mobila-te și utilate se găsesc în Faleză Nord și în Tomis III. Chiriașii ar trebui să achite lunar 180 de euro.Prețul scade și la 150 de euro pen-tru zone ca CET sau Billa, dar și condițiile oferite (în special ca suprafață) sunt inferioare.Agenții imobiliari spun că începe-rea cursurilor universitare nu vine și cu creșteri în ceea ce privește chiriile din Constanța, așa cum se întâmplă, de regulă, în marile centre universitare precum Iași, Cluj, București, Timișoara. Numărul studenților din Constanța nu este unul extrem de mare, iar în plus prețurile sunt relativ uniformizate pe întreg parcursul anului. Dacă în orașele enumerate mai sus perioada de primăvară - vară vine, nu în puține cazuri, cu scăderi ale chiriilor, la Constanța, practic, se întâmplă invers. Proprietarii nu pot rata ocazia de a face bani frumoși pe timpul verii, atunci când zeci de mii de turiști ajung la mare (și nu puțini preferă să stea la particulari).Pe de altă parte, și numărul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat este considerabil mai mic decât în anii precedenți, așa că un număr ceva mai mare de boboci vor prinde cazare în căminele stu-dențești, așadar, și din acest punct de vedere, cererea are de suferit. În plus, suntem abia la începutul lunii septembrie.