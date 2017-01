Chinezii vor să ne modernizeze centralele electrice

În cadrul pavilionului României la Expoziția Mondială Shanghai 2010, s-a desfășurat o masă rotundă pe probleme de energie. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Alături de oficialii români, au fost reprezentanți ai 22 societăți comerciale românești, precum și ai circa 30 companii chineze, cu activitate în domeniul energetic (China Huawei Group, China National Electric Equipment Corp., Eoplly New Energy Technology Co., Fujian Longking Environmental Protection, Shanghai Energy Group, Shanghai Dongfang Electric Co., Shanghai Electric Co., Shanghai Liwei Electronics Co., Shanghai Longking Environmental Protection, Shanghai Luneng Montain Electric Equipment Co. etc.). În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme referitoare la colaborarea pe proiecte concrete din domeniul hidroenergetic, termo și protecția mediului (desprăfuire și desulfurizare la centralele termoelectrice) pentru care companiile electrice chineze și-au manifestat interesul de a participa la modernizarea lor, atât prin furnizarea de echipamente, cât și prin asigurarea de finanțare.