China va depăşi în acest an Europa, la producţia de maşini

China va depăși în acest an Europa, la producția de mașini

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

China va produce în acest an, pentru prima dată, mai multe autoturisme decât Europa, situație care evidențiază ascensiunea țării asiatice în sectorul auto, concomitent cu dificultățile pieței europene, potrivit Financial Times, citat de Mediafax.Producția de autotusime a Chinei și alte autovehicule ușoare, precum camionetele, se va situa în acest an la 19,6 milioane de unități, comparativ cu 18,3 milioane în Europa, potrivit unor prognoze realizate de cinci firme de cercetare pentru cotidianul britanic.Ascensiunea Chinei este și mai impresionantă, având în vedere că Europa include, pe lângă Uniunea Europeană, țări precum Rusia și Turcia.În 2012, potrivit estimărilor din sectorul auto, Europa a produs 18,9 milioane de autoturisme și alte autovehicule din această categorie, raportat la 17,8 milioane în China.Proiecțiile Financial Times se bazează pe date furnizate de firmele de consultanță IHS, LMC Auto și PwC, precum și de divizii ale UBS și Credit Suisse.Piața auto mondială, estimată la 1.300 de miliarde de dolari anual, își va reveni doar ușor în 2013, cu un avans de numai 2,2%, față de o creștere de 4,9% în 2012.În acest an, Europa va produce doar ușor peste o cincime din mașini la nivel global, în timp ce în 2011 avea o pondere de 35%. La începutul anilor '70, aproape una din două mașini noi la nivel mondial provenea din Europa.În același timp, în China, producția din acest an este estimată la de 10 ori nivelul din 2000, când ponderea țării în sectorul auto global era de 3,5%, completează sursa citată.