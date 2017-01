Cheltuiţi-vă leafa cu simţ patriotic!

Ministerul Economiei ne cere:

Cheltuiți-vă leafa cu simț patriotic!

Sunt la raionul de produse electronice al unui super-market. Mă adresez vânzătorului: - Aș vrea să cumpăr un televizor fabricat în România. - Ne pare rău, nu există așa ceva. - Poate aveți un computer românesc? - Nici… - Atunci, o cameră foto digitală… - Vă rog, nu mai insistați; nu găsiți așa ceva la noi! - Totuși, unde aș putea găsi un produs românesc? - Încercați la raionul de legume, poate aveți noroc! Descopăr sectorul de legume - fructe în celălalt capăt al super-market-ului. Încep căutarea printre galantare. Cartofii și ceapa sunt turcești, roșiile și merele sunt din Polonia, ardeii și usturoiul au fost aduse tocmai din China, iar vinetele, perele și strugurii ne-au fost trimise de sora noastră, Italia. Renunț la investigație și dau fuga la piață. Am noroc: de pe o tarabă îmi face cu ochiul o movilă de „morcovi românești, din satul Șipote - 2,5 lei/Kg” (în super-market, frații lor din Turcia costă doar 1,45 lei/Kg). Îl întreb pe precupeț: - De ce sunt așa scumpi? Doar sunteți producător… - Nu domnule, sunt „doar” intermediar. Eu îi iau cu 2 lei de la angrosist și pun un adaos mic: doar 50 de bani la kilogram, cât să plătesc chiria tarabei și să-mi rămână și mie să trăiesc. - Dar angrosistul de ce îi vinde așa scump? - Păi și el este intermediar. Nici el n-are adaos mai mare de 50 de bani. Nu-mi mai pierd timpul, încercând să aflu cât de lung este lanțul intermediarilor, și mă întorc la morcovii din super-market, spre bucuria fermierilor turci. Fraților, sunt într-o mare încurcătură. Aș vrea să fiu patriot, așa cum mă îndeamnă inima, dar mediul de afaceri nu mă lasă. El este cel ce mă împinge să cumpăr produsele străine, să susțin din leafa mea locurile de muncă de-aiurea. Când am aflat că Ministerul Economiei a inițiat programul „Cumpără românește!”, pentru relansarea producției interne, protejarea și generarea de noi locuri de muncă, am simțit că speranța patriotică prinde din nou aripi. Pe criza asta, chiar am avea nevoie de așa ceva. Dar după ce am citit ce își propune ministerul să facă, speranța mi-a rămas beteagă. Iată ce prevede inițiativa sa: // dezvoltarea identității produsului românesc cu implicarea activă a producătorilor interni, asociațiilor de profil, camerelor de comerț, patronatelor, sindicatelor, administrațiilor locale, consumatorilor; // promovarea produsului românesc prin instrumente moderne, adecvate (mass-media, internet, seminarii, simpozioane, târguri și expoziții etc.); // certificarea produsului românesc; // sprijinirea producătorilor interni prin îmbunătățirea cadrului legislativ și implementarea unei politici publice coerente de relansare a producției interne; // relansarea producției interne; // protecția și stimularea consumatorilor și orientarea acestora către produsele interne. Pentru un asemenea proiect, minis terul ar vrea să obțină o finanțare europeană de 5,2 milioane de lei. Să dea Dumnezeu s-o primească, dar am foarte mari îndoieli. Generoasă în intenții, inițiativa este, din fașă, zgârcită în privința rezultatelor. De la prima ochire se observă sărăcia de măsuri concrete și bogăția de generalități. Așa cum arată, ea este mai curând o înșiruire de dorințe. Slavă Domnului, România e bogată în astfel de inițiative. În schimb, nu prea are proiecte care să fie duse la bun sfârșit. Vă amintiți de programul „Fabricat în România”? A fost lansat la începutul anului 2000, de către Adrian Năstase, pe vremea când se afla în fruntea guvernului. Fostul premier deținea președinția programului. Strânsese în jurul lui mai multe asociații patronale și se crease o organizație care gestiona marca „Fabricat în România“. Campania de promovare a mărcii românești era planificată să se întindă pe 15 - 20 ani și să cuprindă toate mediile, inclusiv populația școlară. Se spunea că va genera comportamente și mentalități de piață patriotice, în rândul consumatorilor, cu efect asupra producției autohtone și locurilor de muncă. A fost de ajuns să plece social-democrații de la guvernare, ca marca „Fabricat în România” să intre în anonimat. Programul „Cumpără românește!” nu va avea, nici el, viață mai lungă decât guvernarea democrat-liberală. Poate nici atât!