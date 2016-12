CFR Marfă estimează pierderi de 211 milioane de lei în 2013, duble faţă de cele bugetate anul trecut

CFR Marfă estimează pierderi de 211 milioane de lei în 2013, duble față de cele bugetate anul trecut

CFR Marfă estimează că va încheia acest an cu pierderi de 211 milioane lei, de 2,2 ori mai mari față de rezultatul negativ bugetat pentru 2012, de 95 milioane lei.Potrivit proiectului de buget pentru acest an, compania de stat estimează venituri de 1,135 lei miliarde lei și cheltuieli de 1,346 miliarde lei. Bugetul pentru anul trecut, aprobat în mai 2012, prevedea venituri de 1,222 miliarde lei și cheltuieli de 1,317 miliarde lei, scrie Mediafax.Potrivit datelor raportate la Ministerul de Finanțe, ultimul an în care compania a fost pe profit a fost 2007, cu un câștig net de 4,7 milioane lei. În intervalul 2008-2011, pierderile totale ale CFR Marfă s-au ridicat la 1,1 miliarde lei.