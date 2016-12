CFR Călători / Cu 70% mai puţini pasageri decât în 1998

CFR Călători / Cu 70% mai puțini pasageri decât în 1998

CFR Călători va transporta circa 50 milioane pasageri în acest an, similar cu 2012, dar cu aproape 70% mai puțin față de 1998, anul înființării.„În anul 2012, numărul de călători transportați a fost de 48,676 milioane. Estimăm că în acest an se va menține același număr de călători, în funcție de evoluția principalilor indicatori macroeconomici. (...) Pentru perioada septembrie - decembrie 2013 se estimează o creștere cu 3% a încasărilor CFR Călători față de aceeași perioada a anului 2012. Pentru anul 2014 se estimează o creștere cu 2% față de încasările realizate în anul 2012”, se arată într-un răspuns al companiei, la solicitarea Mediafax.CFR Călători a fost înființată în 1998, în urma reorganizării fostei SNCFR, și a transportat în acel an 146,8 milioane pasageri.