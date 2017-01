Certificatele de marinar eliberate de CERONAV sunt recunoscute în navigaţia pe Rin

Certificatele de marinar eliberate de CERONAV sunt recunoscute în navigația pe Rin

Pe data de 4 decembrie 2014, la Strasbourg (Franța) a fost semnat acordul privind recunoașterea cursului de marinar organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. Din partea Ministerului Transporturilor din România, documentul a fost semnat de Viorel Olea, directorul Direcției Transport Naval, iar din partea Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin, de către secretarul general Hans van der Werf. Din delegația română au făcut parte Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV și vicepreședinte al Asociației europene EDINNA - Education in Inland Navigation, Monica Patrichi - consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor și Doina Munteanu - directorul subunității CERONAV Galați.„Acesta este un pas important pentru România, având în vedere faptul că, de acum înainte, navigatorii români vor putea avea acces mai ușor la locuri de muncă de la bordul navelor care navighează pe Rin, până acum ei putând face acest lucru numai în urma efectuării altor cursuri de pregătire în țările membre CCNR. Semnarea acestui acord administrativ vine la capătul unui an în care CERONAV a depus eforturi susținute pentru obținerea recunoașterii cursului organizat în cadrul subunității Galați. Astfel că, începând cu ianuarie 2015, navigatorii care vor urma cursul de pregătire la CERONAV vor putea naviga pe Rin. În acest fel, nu numai că se asigură un înalt nivel al siguranței navigației pe apele interioare europene, dar acest domeniu va deveni mult mai atractiv pentru tineri și se va facilita mobilitatea forței de muncă” - a afirmat Viorel Olea.“CERONAV este prima instituție de pregătire dintr-un stat est-european care a solicitat recunoașterea cursului de marinar în urma adoptării Procedurii de recunoaștere a cursurilor de calificare pentru marinar de către CCNR, în luna decembrie 2013. Toate demersurile au fost făcute ca parte a proiectului HINT - Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology, coordonat și finalizat cu succes de CERONAV. Recunoașterea cursului nostru este considerată o acțiune pilot, ceilalți parteneri din Bulgaria, Slovacia, Serbia, Croația exprimându-și deja intenția de a urma exemplul CERONAV” - a declarat Ovidiu Cupșa, director general CERONAV.În cadrul aceleași ședințe delegația Republicii Cehia a semnat un acord similar pentru recunoașterea cursului de marinar organizat de Școala din Dìèin.