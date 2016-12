Ambiția lui Ovidiu Cupșa & Co.

CERONAV va fi "number one" în Europa

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transpor-turi Navale - CERONAV a încheiat anul 2012 cu un bilanț de invidiat: venituri totale de 28,388 milioane lei, în creștere cu 4,68% față de 2011, și un excedent de 11,791 milioane lei, reprezentând 41,53% din veniturile realizate."Este cel mai bun rezultat din istoria CERONAV, rod al promovării agresive pe plan intern și internațional, în a doua jumătate a anului trecut" - a afirmat directorul general Ovidiu Cupșa, în cadrul conferinței de presă de ieri.Ambiția lui Cupșa și a colegilor săi este să facă din instituție, într-un răstimp de trei ani, cel mai performant centru de pregătire din Europa. Nu vor să umble cu jumătăți de măsură."Ori vom fi cei mai buni, ori nu vom fi deloc!" - spune Cupșa. Resursele financiare obținute în 2012 și în anii ce vor veni vor fi investite în atingerea acestui obiectiv.CERONAV va continua să-și îmbogățească oferta educațională cu noi cursuri, astfel încât, până la sfârșitul acestui an, să aibă în portofoliu aproape toate cursurile existente la nivel mondial. Sunt avute în vedere direcții noi de dezvoltare: sectorul off-shore, transportul pe apele interioare și activitățile de la uscat, din porturi, zone în care cererea de educație este în continuă creștere.Bugetul pentru anul 2013 a fost aprobat. Instituția va trebui să realizeze venituri de 25,893 milioane lei. Rezultatul financiar programat este inferior anului 2012 din motive obiective (dinamica ciclică a cererii pe piața educațională), dar are șanse de creștere în a doua parte a anului. Din totalul veniturilor, 10,391 milioane lei vor fi alocate cheltuielilor de personal (cu 16,07% mai mult decât în 2012).Principalele investiții programate pentru 2013 sunt:- construcția sediului filialei din Galați (5,742 milioane lei, inclusiv TVA);- construcția unei clădiri P+2, pentru birouri, în baza de instruire;- reparații capitale, renovare și reabilitarea termică a sediului de pe Baba Novac;- achiziționarea unui teren cu suprafața de 700 mp, în baza de instruire, pentru construcția spațiilor de cazare;- reabilitarea poligonului de antrenament pentru mijloacele de salvare;- construcția unui helideck și extinderea poligonului PSI;- realizarea unei flote tehnice de instruire practică (barcă freefall cu ansamblu de ridicare, barcă SAR multifuncțională, barcă fast rescue, plute de instruire);- achiziția de noi simulatoare (pentru mașini navale și pentru instruire sub înaltă tensiune);- achiziția de echipamente și soft-uri pentru dezvoltarea programelor de instruire;- reparați capitale la pontonul de la Galați;- elaborarea sistemului integrat de management al documentelor și de arhivare electronică.Directorul de programe Ciprian Plăcintă a prezentat proiectele finanțate din fonduri europene, în care e implicat CERONAV, cele mai multe dintre ele fiind dedicate transporturilor pe apele interioare.