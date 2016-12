CERONAV se implică în trei noi proiecte cu finanţare europeană

CERONAV se implică în trei noi proiecte cu finanțare europeană

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, un performer în inițierea și finalizarea proiectelor europene, se implică în alte trei noi proiecte „Train the Trainer course material for Inland navigation Education and Trening”, „Platform for the Implementation of NAIADES” și „LNG Masterplan for Danube - Main - Rhine”. „Obiectivul comun al celor trei proiecte îl reprezintă îmbunătățirea educației și pregătirii personalului navigant fluvial și implicit sporirea siguranței transportului, a mărfurilor și echipajelor de la bordul navelor. În cadrul acestor întâlniri de debut, se vor trasa sarcinile ce revin fiecărui partener pentru următoarea perioadă, cât și modul de lucru în vederea atingerii obiectivelor propuse” - a declarat directorul general Ovidiu Cupșa. TTIET vizează elaborarea de ma-nuale privind utilizarea simulatoarelor în pregătirea personalului navigant fluvial, PLATINA II va susține Comisia Europeană, statele membre UE și țările învecinate în implementarea programului de acțiune NAIADES, în timp ce LNG Masterplan for Danube - Main - Rhine își propune utilizarea gazului lichefiat drept combustibil pentru navele fluviale.