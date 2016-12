CERONAV finalizează proiectul HINT

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV finalizează proiectul HINT - Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology, finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Europa de Sud-Est (SEE). Proiectul HINT, derulat în perioada decembrie 2012 - decembrie 2014, reunește 18 parteneri din 8 țări (România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Croația, Serbia și Ucraina).Evenimentul de închidere a proiectului va avea loc pe data de 13 noiembrie 2014, la Hotel Del Mar din stațiunea Mamaia. Vor participa reprezentanți ai instituțiilor parte-nere, ai Ministerului Transporturilor, Secretariatului Tehnic Comun din Budapesta, precum și ai autorității naționale de management a Programului SEE, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.„Beneficiile concrete ale proiectului HINT, coordonat de CERONAV, constau în implementarea unei platforme de autoevaluare pentru experții ADN (experții de la bordul navelor fluviale care transportă mărfuri periculoase), dezvoltarea de noi module de învățare pentru platforma de e-learning INeS Danube, elaborarea unui concept de navă școală pentru Dunăre și a unuia pentru un simulator de navigație pe ape interioare, dotarea Centrului de Informare și Instruire InfoDanube cu echipamente suplimentare, care să susțină procesul de predare. În afară de acestea însă, cel mai important este faptul că, prin intermediul proiectului HINT, CERONAV a avut posibilitatea de a contribui la inițiativele de armonizare a pregătirii și instruirii personalului navigant fluvial la nivel european. În acest context, CERONAV a obținut recunoașterea cursului de marinar fluvial, organizat la Galați, de către Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, acesta fiind un prim pas spre armonizare” - a declarat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.