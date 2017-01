CERONAV concurează cu Parisul pe piaţa training-ului pentru personalul off-shore

3

Aberatii jurnalistice

Buna dimineata, domnule ziarist, Inainte de a scrie acest articol v-ati documentat? Daca ati fi facut-o, ati fi observat ca finantarea Ceronav nu este deloc un lucru de lauda. Acest centru a primit un AJUTOR DE STAT, in conditiile in care minima etica a acordarii acestor ajutoare (bani din buzunarul nostru, al contribuabililor), cere ca acestea sa fie acordate EXCLUSIV acolo unde PIATA NU POATE FURNIZA acel serviciu, unde nu exista o intreprindere care, in condiiile econimiei de piata, sa furnizeze acel serviciu. Ati fi observat deja ca un astfel de Centru exista deja, niste privati au facut credite serioase si au muncit cu adevarat sa il poata construi si furnizeaza acest serviciu in conditii superioare calitativ ! Laudam Ceronav pentru faptul ca a risipit banii din buzunarul contribuiabililor? Si ca statul roman isi bate joc de investitorii privati? chiar vi se pare normal? Va invit sa reflectati si sa va documentati !