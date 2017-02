CERONAV a lansat proiectul european "Dunărea verde"

r Parteneri din șapte țări caută soluții pentru reducerea emisiilor de noxe în aer produse de navigația fluvialăÎn aprilie 2013, Ovidiu Cupșa, directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, declara că ambiția sa și a colegilor săi este să facă din această instituție cel mai performant centru de pregătire din Europa.În foarte mare măsură a reușit. Iată, spre exemplu, ceea ce a realizat pentru navigatorii fluviali români, pentru navigația pe Dunăre în ansamblu, întrece toate așteptările.v v vÎn calitate de membru fondator al Asociației EDINNA, instituția constănțeană a contribuit la crearea sistemului armonizat de pregătire a personalului din transportul pe ape interioare la nivel european.Începând din data de 4 decembrie 2014, cursul de marinar, organizat de CERONAV, este recunoscut în Europa, astfel că navigatorii români au acces la locurile de muncă de la bordul navelor de pe Rin.Instituția din Constanța s-a implicat, în calitate de colaborator sau lider, în numeroase proiecte finanțate din fonduri europene al căror obiectiv comun îl reprezintă îmbunătățirea educației și pregătirii personalului navigant fluvial și implicit sporirea siguranței transportului, a mărfurilor și echipajelor de la bordul navelor. Printre acestea se numără: HINT, „Train the Trainer course material for Inland navigation Education and Trening”, „Platform for the Implementation of NAIADES” și „LNG Masterplan for Danube - Main - Rhine”.Recent a avut loc o sesiune de proiecte europene, la care au fost depuse 547 de proiecte. Dintre acestea, doar 54 au fost declarate eligibile, iar în două dintre ele, CERONAV este lider.Proiectul „Danube SKILLS”, care a fost lansat pe 22 februarie 2017, la București, urmărește implementarea noii directive europene privind recunoașterea calificărilor în navigația pe apele interioare și integrarea soluțiilor moderne de transport în navigația pe Dunăre, în vederea reducerii costurilor și a impactului negativ asupra mediului. La realizarea lui va lucra un consorțiu de 14 parteneri din opt țări (Germania, Austria, Slovacia, Croația, Ungaria, Bulgaria, Serbia și România) și șapte parteneri strategici din Franța, Olanda, Belgia, Cehia și Germania.v v vIeri, la hotelul „Iaki” din Mamaia, a avut loc lansarea celui de al doilea proiect: „Green Danube”. La conferința de presă dedicată evenimentului au participat Ovidiu Cupșa, Teodor Popa - managerul proiectului, Liliana Sitaru - șefa direcției navale din Ministerul Transporturilor și Ana Legănel - reprezentanta Secretariatului Transnațional Dunărea.„Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea relației dintre transportul fluvial și mediul înconjurător. Împreună cu alte proiecte europene, va face ca Dunărea să fie o cale navigabilă sigură, iar natura să fie protejată”, a declarat șeful CERONAV.Bugetul total al proiectului este de 1.586.244 euro, din care 457.244 euro revin CERONAV. O cotă de 85% din finanțare este asigurată de Comisia Europeană, 13% de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 2% de către CERONAV.Proiectul va fi realizat de un consorțiu de zece parteneri din șapte țări (Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Ungaria, România și Serbia) și șase parteneri strategici asociați, printre care: Rezervația Biosferei Delta Dunării și o organizație internațională de protecția mediului, din Ungaria.„Acest proiect a pornit de la realitatea că transportul pe apele interioare este tot mai intens, fiind foarte avantajos din punct de vedere al costurilor. Se estimează că, în următorii 20 de ani, flota fluvială se va dubla. Emisiile de noxe în atmosferă vor crește proporțional. De aceea trebuie găsite soluții tehnice, astfel ca emisiile de noxe în atmosferă să se reducă cât mai mult. Va trebui să se recurgă la combustibili alternativi și la noi tehnologii în navigația fluvială”, a spus Teodor Popa.Cu echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, vor fi efectuate măsurători de noxe, în perioadele cu cel mai intens trafic, în patru dintre cele mai poluate zone. Datele măsurătorilor vor fi corelate cu cele de trafic naval (număr de nave, frecvența orară, caracteristicile motoarelor, combustibilii utilizați). Pe baza acestei radiografii, vor fi făcute propuneri pentru îmbunătățirea legislației europene privind navigația și mediul. În plus, informațiile vor fi puse la dispoziția publicului și agenților economici prin intermediul centrelor de informare de mediu. Proiectul se va încheia la 30 iunie 2019.Răspunzând întrebărilor ziariștilor, Cupșa a amintit de proiectul „LNG Masterplan for Danube - Main - Rhine”, care a intrat în faza a doua și prin care se urmărește înlocuirea combustibililor lichizi folosiți în navigația fluvială, cu gazele naturale lichefiate, care sunt mai eficiente și mai puțin poluante.„Prin aceste proiecte încercăm și sper că vom reuși să armonizăm normele și legislația care guvernează navigația pe Dunăre - a spus șefa direcției navale din Ministerul Transporturilor. România gestionează 1.075 de kilometri de fluviu alături de Bulgaria. Dacă fiecare dintre noi ne facem treaba pe sectorul său și colaborăm, cu siguranță că Dunărea va fi mai curată.”