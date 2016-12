CERONAV a devenit membru al PIANC

1

Capusa,numita CERONAV.

Nu stie ce sa mai faca CERONAV,pentru a-si mentine posturile caldute si cheltuielile inutile pe care le face,pe seama navigatorilor si a bugetului de stat.Un loc foarte caldut pentru multi taietori de frunza la caini.Poate se va gasi si un ministru,care,sa-i desfiinteze,pentru ca nu au nici un rost in afara de a inventa noi si noi cursuri,pe care navigatorii trebuie sa le plateasca inutil.Ministerul,in necunostinta de cauza aproba,fara sa studieeze sistemul vest european.Si in acest fel pe principiul ca,se cere de la U.E, se inventeaza tot felul de cursuri si obligatii aberante,numai,sa se intretina personalul CERONAV-lui.Aceasta,in ciuda faptului,ca,au ramas in urma cu multi an, la capitolul pregatire profesionala.