Cerealele şi mărfurile containerizate domină traficul portuar la debut de an

Cerealele și mărfurile containerizate domină traficul portuar la debut de an

Porturile maritime românești au început în forță noul an. În data de 3 ianuarie 2017, în portul Constanța se aflau sub operațiuni de încărcare - descărcare un număr de 35 de nave, iar în portul Midia, 2 nave.Din totalul de 37 de nave: 16 nave operau cereale. Alte șase nave operau produse chimice și îngrășăminte, câte trei nave - hidrocarburi și produse metalice, câte două nave - fier vechi, produse siderurgice și containere, iar câte o navă - șrot, material lemnos, făină și animale vii. Navele aflate sub operare sunt, în general, de capacitate mică și medie. Cel mai mare este portcontainerul „Conti Darwin” (26,8 metri lungime), acostat în terminalul CSCT.În portul Constanța se mai aflau și 335 de barje, din care 209 românești și 126 străine. Marea lor majoritate au adus cereale.179 de barje fuseseră descărcate, iar celelalte se aflau sub operare sau urmau să intre la operare.În rada portului Constanța, 10 nave așteaptau să intre la operare.În următoarele două săptămâni, vor veni, în portul Constanța, 42 nave care și-au anunțat, deja, sosirea, iar în portul Midia vor sosi 3 nave. Din totalul de 45 de nave, 18 nave sunt cu mărfuri containerizate. Alte șase nave vor opera produse metalurgice, câte patru nave vor încărca cereale sau vor descărca materii prime siderurgice, trei nave vor aduce hidrocarburi, două nave vor opera produse chimice, o navă va prelua echipamente, iar alta va descărca zahăr. Printre cele mai mari nave așteptate se numără portcontainerele „CMA CGM Elbe”, „CMA CGM Litani”, „CMA CGM Tage” și „Cosco Shipping Danube”, fiecare având 300 metri lungime.