Cercetarea ştiinţifică din agricultură e… pedepsită

Cercetarea științifică din agricultură e… pedepsită

Stațiunile de cercetare agricolă, conform legii, trebuie să fie finanțate, cu o cotă, de la bugetul statului, dar de mai mulți ani, contribuția statului este zero. Drept urmare, respectivele instituții sunt nevoite să își asigure, prin eforturi proprii, resursele pentru activitatea de cercetare și salarii. Practic, au fost deturnate de la scopul existenței lor, pe primul plan trecând activitatea de producție agricolă. Se poate spune fără a exagera că cercetarea agricolă românească este una de… subzistență.Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Constanța nu face excepție de la regulă. Dacă n-ar produce fructe pentru piață și puiet pentru fermele pomicole, ar trebui să închidă porțile. Deși aparține statului, de ani de zile n-a mai primit un leu de la buget.„Am fost în urmă cu o săptămână în Turcia, unde avem un contract de colaborare. Acolo, toate instituțiile de cercetare sunt tratate cu responsabilitate de către guvernanți, care își dau seama că a avea o cercetare dezvoltată în-seamnă că se pot aștepta la progres în ramura respectivă. Din păcate, la noi nu se gândește așa. Toate guvernele care au fost în ultimii cinci - șase ani nu au finanțat cercetarea cu mai nimic, nici măcar cu proiecte în regim de licitație. Din doi în doi ani se mai lansează câteva proiecte cu sume simbolice, la care numai câteva institute de cercetări au acces. Cercetarea ar trebui să fie tratată ca o activitate de vârf, finanțată să fie în vârf.Dacă vă întrebați de ce nu participă România, cu instituțiile ei de cercetare, la proiectele europene, una din explicații este aceasta: cercetarea românească este decapitalizată în permanență; nu poate să ajungă la nivel occidental pentru că este ținută pe loc, pedepsită. Chiar dacă se desființează unele instituții de cercetare, celor din ministerele Agriculturii și Cercetării nu le pasă” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, ing. dr. Cristian Păltineanu, directorul stațiunii.În ciuda numeroaselor greutăți, cercetătorii constănțeni n-au abdicat de la statul lor, continuând să facă muncă de cercetare,să-și publice rezultatele în revistele științifice de prim rang.În 2013, au obținut brevete pentru două noi creații, soiurile de caiși Elmar și Ovidius, iar în 2014, pentru trei soiuri de piersic, pavii: Iustin, Mimi și Minodora.Stațiunea are omologate, în total,15 soiuri de cais, 31 soiuri de piersic și 8 portaltoiuri. Pe de altă parte, a constituit și asigură con-servarea fondului genetic, care cuprinde: 110 accesii la migdal, 364 accesii la cais, 524 accesii la piersic, 121 accesii la portaltoiuri de cais, piersic și migdal, 264 specii și varietăți de conifere și foioase, 150 soiuri de trandafir.„Față de potențialul nostru științific, am putea fi mult mai sus, dacă am avea fonduri” - își exprimă regretul directorul stațiunii.Plantațiile de piersic, caiși, cireși, vișini și pruni ale stațiunii acoperă o suprafață de 227 ha de teren. Deși pământul aparține statului, instituția a fost obligată, prin sentință judecătorească, să plătească impozitul aferent către primăriile din Valul lui Traian și Agigea.„Este o altă aberație pe care trebuie să o suportăm. Legea nu e clară, iar judecătorii le-au dat câștig de cauză primăriilor. Celelalte stațiuni și institute de cer-cetări din țară nu plătesc așa ceva. Suntem un caz unic. Noi trebuie să producem banii, dar în loc să-i folosim în cercetare, îi dăm pe impozite” - spune Cristian Păl-tineanu.România a negociat cu Bruxelles-ul reconversia a 180.000 ha de livezi. Plantațiile îmbătrânite vor fi înlocuite cu pomi și arbuști fructiferi și cu căpșuni. Însă, potrivit statisticilor, nu mai există decât 83.000 ha de livezi, care sunt îmbătrânite și slab productive.Reconversia se va realiza cu sprijin european și va dura până în 2020. Ar putea fi o gură de oxigen pentru Stațiunea de Cerce-tare și Dezvoltare Pomicolă Con-stanța, a cărei ofertă este foarte bogată.O astfel de operațiune a fost realizată în viticultură și s-a în-cheiat în 2012, cu o bună absorbție a fondurilor alocate.