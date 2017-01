Cele mai spectaculoase reduceri de preţ în 2012, de pe piaţa imobiliară din Constanţa

Cele mai spectaculoase reduceri de preț în 2012, de pe piața imobiliară din Constanța

Foarte multe proprietăți scoase la vânzare în 2012, în Constanța, nu și-au găsit cumpărători. Rezultatul: prețurile au intrat serios la apă! Ca în fiecare an, cele mai spectaculoase reduceri au avut loc în cazul proprietăților scumpe cu destinație rezidențială - vilele situate în „zonele bune”. Imobiliare.ro a prezentat un clasament al celor mai mari ieftiniri consemnate pe acest segment, în marile orașe ale țării. În ceea ce privește Constanța, cea mai mare reducere de preț a avut loc în 2012 în cazul unei vile situate în zona centrală a orașului. Proprietatea costă în prezent 390.000 de euro, cu 200.000 de euro mai puțin decât la începutul anului. Construcția a fost ridicată în 1997, are șapte camere, o suprafață utilă de 300 de metri pătrați și un teren de 156 de metri pătrați. O altă reducere, însă de doar 90.000 de euro, a fost consemnată de o vilă cu 16 camere din zona Piața Ovidiu, pe care proprietarul cere acum 420.000 de euro. Construcția a fost ridicată în anul 2004, are o suprafață utilă de 490 de metri pătrați și un teren de 100 de metri pătrați. În prezent, aceasta este folosită ca sediu de firmă.Cum poate era și de așteptat, cea mai mare scădere de preț din 2012, în valoare de două milioane de euro, a avut loc în cazul unei vile cu 20 de camere din Capitală. Aceasta poate fi achiziționată în prezent cu un milion de euro, față de trei milioane de euro, la începutul anului. Proprietatea are o suprafață utilă de 2.200 de metri pătrați, este amplasată pe un teren de 1.800 de metri pătrați și dispune de un garaj pentru 11 mașini. Construcția a fost ridicată în anul 2010, iar în momentul de față este complet finisată la exterior, însă necesită finisare la interior.