Cele mai profitabile firme din portul Constanţa

Cele mai profitabile firme din portul Constanța

În ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber”, am prezentat prima parte a studiului nostru privind evoluția industriei portuare în perioada 2008 - 2012. Am arătat că, deși traficul de mărfuri din portul Constanța s-a redus cu 24,18%, veniturile totale ale unui număr de 30 de operatori portuari au crescut cu 37,63% în lei și 23,09% în euro, iar ponderea lor în PIB a urcat la 0,37%.Astăzi, vom discuta despre profitul realizat de aceste firme. Reamintim faptul că analiza are la bază datele de bilanț financiar publicate de Ministerul Finanțelor Publice.În 2008, ultimul an al creșterii economice, 21 dintre aceste companii realizaseră un profit brut total de 192.101.621 lei. Alți 9 operatori, raportaseră o pierdere brută totală de 88.347.194 lei. Pe ansamblu, activitatea de operare din portul Constanța aduse un profit brut de 103.754.427 lei, respectiv 26.034.936 euro.Anii de criză ce au urmat au avut un efect spectaculos asupra operatorilor portuari, care și-au concentrat atenția asupra indicatorului definitoriu al economiei private: profitul. Administratorii și echipele manageriale au învățat să utilizeze mai eficient resursele materiale, financiare și umane, astfel că, în următorii patru ani, numărul firmelor cu rezultate pozitive a crescut.În 2012, cele 30 de firme au înregistrat un sold brut pozitiv (profit brut minus pierdere brută) de 176.385.460 lei (circa 39.583.810 euro), cu 70% (respectiv 52,04%) peste nivelul atins în 2008.Dintre cele 24 de firme cu profit în 2012, un număr de 15 firme au avut rezultate superioare anului 2008, iar 9 firme, un profit mai mic. Pe de altă parte, patru dintre cele șase firme cu rezultate negative și-au redus pierderile în 2012.Topul profitabilității este substanțial diferit de cel al veniturilor. În ierarhia anului 2012, primul loc este ocupat de compania Constanța South Container Terminal (CSCT), cu un rezultat pozitiv brut de 70.359.684 lei. Ea a avut o contribuție pozitivă de 37,96% la profitabilitatea generală. Recesiunea, dar și concurența porturilor din zonă, au afectat grav compania care operează cel mai mare terminal de containere de la Marea Neagră. Față de 2008, CSCT a înregistrat o creștere de numai 3,54% a profitului.Pe următorul loc se situează compania North Star Shipping, specializată în operarea cerealelor. Grație investițiilor realizate pe timp de criză, profitul ei a crescut cu 106,91% în intervalul de referință, ajungând la 26.817.022 lei. Influența sa asupra profitabilității generale este de 15,20%.Poziția a treia aparține companiei Comvex, specializată în operarea și depozitarea materiilor prime siderurgice. Grav afectată de situația siderurgiei din România, care a închis un mare număr de capacități de producție, Comvex a reușit să își diversifice portofoliul de clienți și să nu mai depindă de o singură piață. Dacă în 2008, servea un singur client, combinatul siderurgic de la Galați, în prezent, are 13 mari clienți din Ungaria, Serbia, Ucraina, Austria, Turcia și România, Arcelor Mittal rămânând cu o pondere de doar 18% în cifra de afaceri a companiei.În 2012, Comvex a obținut un profit de 22.971.340 lei, dar se află încă departe de cel realizat în 2008. Influența sa asupra profitabilității generale este de 13,02%.Împreună, cele trei companii de pe podium au avut o contribuție de 65,85% la rezultatul pozitiv al industriei portuare.În cele ce urmează vă prezentăm topul celor 30 de firme, ierarhizate în funcție de profitul brut (pierdere brută) obținut în 2012 (în paranteze este prezentată creșterea, respectiv descreșterea, față de 2008):A. Firme cu profit1. Constanța South Container Terminal - 66.954.800 lei (+3,54%);2. North Star Shipping - 26.817.022 lei (+106,91%);3. Comvex - 22.971.340 lei (-43,57%);4. Minmetal - 11.929.903 lei (-25,60%);5. Tomini Trading - 11.894.772 lei (trecere pe profit față de 2008);6. United Shipping Agency - 10.099.718 lei (+349,42%);7. Chimpex - 5.801.073 lei (trecere pe profit față de 2008);8. Romned Port Operator - 6.057.807 lei (-38,98%);9. APM Terminals Romania - 3.764.492 lei (+65,42%);10. Silotrans - 2.821.253 lei (-49,33%);11. Socep - 2.716.359 lei (-70,23%);12. Niva Prodcom - 2.160.351 lei (-48,71%);13. Barter Trading Romania - 1.701.660 lei (+3,04%);14. Oil Terminal - 1.599.870 lei (+9,89%);15. European Metal Services - 1.519.277 lei (+53,38%);16. Casa de Expediții Phoenix - 1.102.577 lei (+273,94%);17. Beta Intertrans - 954.624 lei (+494,14%);18. Sargeant Marine Romania - 885.972 lei (-86,20%);19. Amvexis Com - 532.211 lei (trecere pe profit față de 2008);20. Kirazoglu Corporation - 112.299 lei (-98,63%);21. Astar Stevedoring - 99.301 lei (trecere pe profit față de 2008);22. Silo - Port - 58.521 lei (+69,94%);23. Frial - 57.198 lei (-89,07%);24. TTS Operator - 35.106 lei (-97,68%);B. Firme cu pierdere1. Rotrac - 232.863 lei (mai mare cu 28,33%);2. Kronospan Zona Liberă Constanța - 331.417 lei (mai mică cu 97,03%);3. Decirom - 406.266 lei (mai mică cu 34,36%);4. Canopus Star - 1.254.246 lei (mai mică cu 44,19%);5. Barter Port Operator - 1.701.660 lei (mai mică cu 23,31%);6. Umex - 2.335.594 lei (trecere pe pierdere față de 2008);În edițiile următoare vom aborda alte aspecte ale evoluției industriei portuare.