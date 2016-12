Cele mai importante centre de perfecţionare din domeniul navigaţiei fluviale

La CERONAV

Cele mai importante centre de perfecționare din domeniul navigației fluviale

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va organiza la Constanța, anul viitor, cea de-a șaptea Adunare Generală a Asociației EDINNA - Education in Inland Navigation. Aceasta este sta-bilită pentru perioada 27 - 29 mai 2013.„Deși toate țările europene folosesc aceeași rețea de căi navigabile, există diferențe majore în ceea ce privește sistemul de educație și pregătire a personalului navigant fluvial. În acest sens, EDINNA mili-tează pentru o mai bună cooperare la nivel transnațional și pentru implementarea unui standard de pregătire și certificare armonizat la nivel european. Așa cum pentru sectorul maritim există standarde comune, aplicabile la nivel mondial, și pentru pregătirea personalului de la bordul navelor fluviale trebuie să existe standarde armonizate pentru întreg Coridorul VII Pan European”, a afirmat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.Asociația europeană EDINNA a fost înființată în anul 2009 în scopul promovării navigației pe ape interioare prin îmbunătățirea standar-delor de formare a personalului navigant fluvial.Membrii EDINNA sunt importanți furnizori de educație și pregătire profesională din România, Franța, Slovacia, Belgia, Germania, Olan-da, Italia, Austria, Polonia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Croația și Rusia. CERONAV este unul dintre membrii fondatori ai asociației și deține una dintre cele cinci funcții de conducere din Comitetul Director.„Grație experienței sale de peste 30 de ani în domeniul pregătirii personalului navigant, CERONAV contribuie substanțial la elaborarea standardelor de pregătire și certi-ficare a personalului navigant fluvial (Standards for Training and Certification in Inland Navigation - STCIN) realizate în cadrul EDINNA și pe care Comisia Europeană le consideră o prioritate în domeniul transportului pe ape interioare“, au precizat reprezentanții CERONAV.