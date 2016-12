Cele mai ieftine cartiere ale Constanţei

Cele mai ieftine cartiere ale Constanței

Nu puțini sunt constănțenii care se uită mai degrabă prima dată la preț, atunci când vor să-și cumpere o casă, și mai apoi la suprafață sau zona în care se află.Chiar dacă la această oră nu se poate vorbi despre cartiere exclusiv scumpe sau ieftine, totuși, sunt zone în care numărul ofertelor ceva mai accesibile este mult mai mare. De regulă, spun agenții imobiliari, prețul mic vine la pachet cu anumite atribute nu tocmai pe placul tuturor: suprafață mică, confort redus, finisaje care lasă de dorit, însă aceasta nu este o regulă.O analiză recentă a ofertelor existente pe acest început de an pe piață arată că cele mai accesibile apartamente din Constanța se găsesc în Poarta 6, unde prețul mediu solicitat, de aproximativ 750 euro/mp util, este cu 20% sub media calculată la nivelul orașului. Garsonierele în această zonă sunt scoase la vânzare chiar și cu prețuri de 16.000 - 17.000 de euro (garsoniere de 23 mp), apartamentele vechi cu două camere pot fi cumpărate cu prețuri începând de la 34.000 de euro (de exemplu, un apartament de 51 mp, confort 1, cu îmbunătățiri de actualitate este scos la vânzare cu 37.000 euro), iar cele cu trei camere pot fi găsite, chiar dacă numărul nu este unul mare, și la prețuri de sub 40.000 de euro.Alte zone în care găsim la această oră cele mai multe apartamente cu două ca-mere scoase la vânzare cu prețuri de până în 35.000 de euro sunt, analizând portofoliile agențiilor imo-biliare constănțene, Tomis Nord, Inel II, KM 4-5, dar și Tomis III. Chiar dacă mulți ar avea tendința să spu-nă că și condițiile oferite de aceste apartamente - suprafață, grad de confort - lasă de dorit, totuși, agenții imobiliari spun că sunt și oferte destul de bune. De exem-plu, în Tomis Nord, un apartament cu două camere, decomandat, confort zero, 55 de mp, renovat complet în urmă cu câțiva ani, costă 39.000 euro, un preț pe care cu siguranță nu și-l permit mulți, dar care, dacă ar fi să comparăm cu alte oferte similare din zone ca Dacia sau Faleză Nord, este mult mai ac-cesibil.Și zonele CET sau KM 4-5 se pot lăuda cu oferte tentante în ceea ce privește prețul, însă numărul acestora nu este impresionant.