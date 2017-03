Cele mai bune practici anticorupţie din SUA, ajustate la nevoile comunităţii de afaceri din România

Cele mai bune practici anticorupție din SUA, ajustate la nevoile comunității de afaceri din România

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), alături de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems - Mowag și TRACE International, organizează timp de două zile, pe 7 și 8 martie 2017, la CCIR Business Center, cel mai complex workshop dedicat celor mai bune practici anticorupție din SUA, ajustate la nevoile comunității de afaceri din România - Business without Corruption. Proiectul a fost lansat de CCIR cu peste un an în urmă și se desfășoară cu susținerea Ambasadei SUA în România.„Asigurarea unui mediu de afaceri fără corupție constituie premisa necesară pentru o mai puternică implicare economică în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Intenția noastră este de a promova, în cadrul comunității de afaceri, o cultură bazată pe refuzul oricărei forme de corupție. Suntem astfel angajați într-un efort continuu de combatere și control al fenomenului corupției, pentru că înțelegem efectele devastatatoare pe care le are inclusiv asupra competitivității și antreprenoriatului”, a declarat, în deschiderea evenimentului, Mihai Daraban, președintele CCIR.În context, președintele Camerei de Comerț a României a amintit câteva dintre documentele strategice adoptate de CCIR în acest scop: Codul pentru Etică și Integritate, care a stabilit regulile, principiile și valorile la care au aderat Camerele de Comerț și Industrie din România, Declarația de Integritate, prin care CCIR a afirmat adeziunea la principiile, valorile și obiectivele Strategiei Naționale Anti-Corupție 2016 - 2020.„Condamnăm toate tipurile de corupție; subliniez angajamentul nostru în ceea ce privește cooperarea instituțională pentru consolidarea cadrului legislativ de combatere a corupției”, a punctat Mihai Daraban.„În numele Guvernului Statelor Unite, felicit Camera de Comerț și Industrie a României, General Dynamics Corporation și TRACE International pentru eforturile de a promova o mai bună cunoaștere a bunelor practici de luptă împotriva corupției în România. Merită subliniată, de asemenea, investiția României în securitatea internațională, atât aici, în regiunea Mării Negre, cât și pe câmpuri de luptă aflate la mare distanță. Recunoaștem și creșterea economică puternică de care se bucură România în prezent. Însă contribuția României în ce privește lupta sa împotriva corupției a fost cu adevărat benefică parteneriatului nostru strategic și l-a consolidat. Ea este recunoscută în Statele Unite, în capitalele țărilor membre UE și încurajez ferm România să continue lupta împotriva corupției”, a spus ambasadorul SUA în România, Hans Klemm.Conform unui studiu al Departamentului de Stat al SUA, corupția conduce la creșterea costurilor în afaceri în medie cu 20%, dar și a riscurilor, a subliniat ambasadorul american.„Acest tip de seminarii asigură contactul firmelor cu cele mai bune practici folosite de companii din SUA și la nivel global, americane”, a punctat în continuare Steven K. Saiget, vicepreședinte Personal și Conformitate Internațională, General Dynamics Corporation, care a subliniat faptul că implicarea în combaterea corupției este esențială, „altfel nu vom crede în produsele, serviciile și în companiile voastre”.Thomas Kauffmann, vicepreședinte Business Internațional și Servicii, General Dynamics European Land Systems - Mowag, s-a referit la intenția de a produce vehicule de apărare pe plan local. „În acest sens, este vital să înțelegem în același mod etica și comportamentul în afaceri. (…) General Dynamics nu este interesat de cooperări punctuale cu industria locală; ne interesează o strategie de coooperare industrială pe termen lung (…) să asigurăm locuri de muncă sustenabile în timp. Vorbim despre un proiect care include firme românești în lanțul nostru global de distibuție, cu condiția ca partenerii noștri locali să respecte aceleași standarde și să fie competitivi. (…) La nivel macro, parteneriatul propus de General Dynamics este de a atrage noi investiții în România, implicând și firmele locale pentru a beneficia de aceste opertunități.”.Printre subiectele puse în dezbatere se numără: standarde și reglementări internaționale, cultura de conformitate corporativă, utilizarea părților terțe și procesul de due diligence, provocări comune privind conformitatea, training și comunicare în domeniu.