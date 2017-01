Cel mai mare portcontainer din lume

Emma Maersk", cel mai mare portcontainer din lume a intrat în exploatare în septembrie 2006. Nava are lungimea de 397 metri, lățimea 56.4 m, capacitatea de 1.580.000 tdw și poate încărca 11.000 containere convenționale. „Emma Maersk" este una dintre cele opt nave comandate de compania „Maersk" – numărul unu în transportul containerizat mondial. Nava a contrazis previziunile pesimiștilor, operând pe rețeaua Europe - Asia, timp de un an, la capacitatea de aproape sută la sută. Ea a adus liniei de containere „Maersk" economii considerabile la o scară pe care alte linii nu sunt capabile să o atingă, cel puțin în următorii ani.