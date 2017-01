Cei mai mulţi navigatori români sunt îmbarcaţi în flota CMA CGM

Cei mai mulți navigatori români sunt îmbarcați în flota CMA CGM

Comandantul de cursă lungă Denis Aim este directorul de crewing al grupului francez CMA CGM, care ocupă locul trei în lume în rândul flotelor de portcontainere. El se află la Constanța pentru a face un audit privind resursele de forță de muncă marinărească din România. Începând de la sfârșitul anului 2008, shipping-ul, dar mai ales transportul maritim containerizat, a fost grav afectat de criza economică. „Compania noastră a început să se redreseze financiar în ultimul trimestru al lui 2009, iar în prima parte a lui 2010, rezultatele au depășit așteptările noastre” - a declarat Denis Aim, pentru cotidianul „Cuget Liber”. Pe timpul vârfului crizei, la fel ca și alte companii din shipping, CMA CGM s-a confruntat cu o supracapacitate de transport în raport cu nevoile pieții. „Din fericire, excedentul a fost absorbit - afirmă comandantul francez . În primul rând, s-au renegociat contractele de transport, iar pe de altă parte, a fost adoptată o nouă strategie de exploatare a navelor. Astfel, a fost redusă viteza de deplasare a acestora, aceeași cantitate de mărfuri fiind transportată cu mai multe portcontainere. Evident s-a obținut și o scădere a consumului de combustibil pe fiecare navă. La ora actuală, flota mondială de portcontainere are un excedent de capacitate de 9%, dar care se referă în special la navele mici. Din acest motiv grupul nostru va relua ceva mai târziu comenzile de portcontainere noi, pe care deja le înaintase șantierelor navale. Anul acesta au intrat, în flota noastră, navele Cristofor Columb, un gigant de 13.000 TEU, și Figaro, de 8.500 TEU” CMA CGM este, la această oră, al doilea mare transportator din zona Mediteranei (care include și Marea Neagră), cu o cotă de 12% din traficul total de mărfuri containerizate. Referindu-se la țara noastră, oaspetele francez a declarat: „Grupul nostru este conștient că România are un potențial în creștere pentru traficul de containere. Aceasta este demonstrată de faptul că am deschis o linie suplimentară de transport, cu încă două nave, care vor aduce un plus de trafic de circa 30%.” Containerizarea mărfurilor câștigă teren în comerțul mondial. Tocmai de aceea, CMA CGM își extinde afacerile pe mai multe continente. Astfel, a achiziționat Grupul Delmas, care era bine reprezentat în Africa, iar împreună cu parteneri locali a deschis linii de navigație în SUA și Asia. CMA CGM este compania de navigație în care lucrează cei mai mulți marinarii români. În prezent, ea asigură 376 de locuri de muncă pentru ofițeri și nebrevetați, respectiv contracte de îmbarcare pentru mai mult de 800 de navigatori, pe an. Marea majoritate a acestora sunt furnizați de compania de crewing Arpinav. În urmă cu două zile, Denis Aim a vizitat Universitatea Maritimă Constanța, fapt ce demonstrează interesul grupului francez față de evoluția viitorilor ofițeri. „Având în vedere dimensiunile noilor nave și a tehnicii încorporate de ele, este imperativ ca viitorii ofițeri să fie formați pe navele Grupului CMA CGM, care ține la cartea sa de vizită pe plan mondial” - a declarat interlocutorul.