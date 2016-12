Cei deposedaţii abuziv de către comunişti sunt mai aproape de dreapta despăgubire

1

despagubire falsa

mai Dorino , de unde ai venit sa hotarasti tu ca 15% este o dreapta si justa despagubire? si retrocedarea in natura de ce se inlatura ? pentru ca nu impovareaza cu nimic statul(asta care se crede democrat si capitalist ),ca sa vanda apoi proprietatile neretrocedate altora (vezi cazul Mazare ) noi suntem din constanta, am ridicat acest oras de la 1900,pentru cine ? pentru parvenitii astia noi si parintii lor securisti care au pus mana pe bunul altora ??. RESTITUIREA IN NATURA ;NU COSTA STATUL NIMIC SI FACE O DREAPTA REPARATIE MATERIALA FATA DE BUNURILE FURATE;ne vedem la CEDO !