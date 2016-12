CEFC a preluat de la KMG International 51% din acţiunile companiei Dyneff

CEFC a preluat de la KMG International 51% din acțiunile companiei Dyneff

KMG International NV și CEFC China Energy Company Limited au finalizat, ieri, transferul a 51% din acțiunile grupului de companii Dyneff, care deține active și operațiuni de trading și distribuție carburanți în Franța și Spania. KMG International va continua să dețină o participare de 49% în cadrul Dyneff.„Obiectivul KMGI și CEFC este ca Dyneff să devină o platformă de dezvoltare în Vestul Europei, beneficiind atât de accesul sporit la surse de aprovizionare, cât și de sprijinul financiar necesar continuării și extinderii activităților și operațiunilor din sectorul energetic.Cei doi acționari se vor asigura că Dyneff își va menține angajamentele comerciale și financiare în fața partenerilor săi financiari și de afaceri.Compania a evoluat de la distribuitor de produse petroliere la furnizor de energie în mai multe domenii. În luna iulie a acestui an, Dyneff a obținut autorizația de a deveni furnizor de gaze naturale în Franța pentru persoane fizice și companii”, se arată într-un comunicat de presă remis pe adresa redacției.În prezent, Dyneff este una dintre cele mai mari companii de distribuție carburanți din zona de sud a Franței. Compania livrează în fiecare an aproximativ 2,5 milioane metri cubi de produse petroliere prin cele trei canale majore de distribuție din Franța și Spania: 100 de benzinării sub brandul Dyneff și Rompetrol, 14 agenții comerciale și o capacitate de stocare totală de aproximativ 380.000 metri cubi.Precizăm că tot CEFC China Energy Company Limited urmează să finalizeze preluarea a 51% din acțiunile KMG International, fostul Rompetrol.