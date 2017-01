Cea mai modernă fabrică de var din România a intrat în funcţiune la Corbu

Cea mai modernă fabrică de var din România a intrat în funcțiune la Corbu

Comuna Corbu a intrat pe harta industriei materialelor de construcții cu cea mai modernă fabrică de var din România. Investiția, în valoare de 20 de milioane de euro, aparține companiei „Celco” SA, din Constanța, primul producător de BCA din țară. Investiție de la firul ierbii Până de curând, în România existau doar șase fabrici: la Medgidia, Târgu Jiu, Fieni, Brașov, Câmpulung și Deva. Unele dintre ele au fost modernizate, iar altele au rămas la stadiul… industrializării socialiste. Fabrica de la Corbu este singura construită de la firul ierbii, precizează inginerul Gheorghe Soare, director cu probleme de dezvoltare în cadrul companiei „Celco”. Fabrica este poziționată strategic între carierele Corbu (care aparține SC „Dobromin”) și Luminița – Tașaul (aparținând lui „Lafarge”), de unde se aprovizionează cu calcar. De asemenea, unitatea primește materie primă și din cariera Piatra, aflată în apropierea satului Piatra. Investiția ocupă 7 hectare de teren. Halele de producție se întind pe o suprafață de 4.000 mp. Alte spații sunt ocupate de depozitele de materie primă și de benzile transportoare. Principalele structuri ale unității industriale sunt secția de pregătire a materiei prime și cea de ardere, unde se află cuptorul de var. Această instalație funcționează non-stop. Ea are o capacitate de producție de 200 tone pe zi și este inima fabricii, elementul său conducător. La standardele mileniului III Proiectantul obiectivului industrial este ICEPROMET SA, un cunoscut institut de cercetări bucureștean. Cuptorul de var a fost livrat de concernul elvețian „Maertz“, numărul unu pe plan mondial în acest domeniu. Firma italiană „Cimprogetti“, un alt nume al industriei producătoare de echipamente pentru fabricile de var, a furnizat instalația de hidratare. Gheorghe Soare a coordonat realizarea proiectului de la un cap la altul. Inginerul are o experiență îndelungată în acest domeniu și a deținut funcția de director al fabricii de var din Medgidia. Când i-a încredințat misiunea, consiliul de administrație i-a cerut ca viitoarea fabrică să îndeplinească următoarele cerințe: să aibă un înalt grad de automatizare, să respecte cele mai înalte standarde de mediu și să realizeze produse de înaltă calitate. Fabrica a ieșit așa cum și-a dorit investitorul. Nivelul de automatizare este de 90%. Instalațiile sunt dotate cu filtre produse în Anglia, după o tehnologie americană. Ele reușesc performanța de a reduce emisia de praf din atmosferă la 10 miligrame pe metrul cub de aer, cu mult sub norma europeană de mediu, stabilită la 50 miligrame. Tehnologia modernă permite producerea varului cu calitate controlată. De altfel, fabrica este dotată cu un laborator de calitate, care lucrează 24 din 24 de ore. În plus, în viitorul apropiat se va trece la implementarea sistemului de management al calității. Izvorul locurilor de muncă Noul obiectiv va funcționa în regim de foc continuu, cu o producție de 240 de tone de var pe zi. Fabrica va livra var bulgări, var hidratat și var măcinat pentru BCA. Jumătate din producție este destinată producătorilor de BCA, în principal companiei „Celco”, iar varul însăcuit va intra pe piața liberă, prin intermediul distribuitorilor. Argumentele cu care dorește să se impună noua fabrică sunt brendul „Celco”, calitatea înaltă a produselor și politica de prețuri. Fabrica de var de la Corbu asigură 50 de locuri de muncă. Forța de muncă a fost recrutată din Năvodari și Medgidia. Salariile sunt peste media industriei județului Constanța, afirmă directorul Gheorghe Soare. Noul obiectiv industrial va impulsiona deschiderea altor locuri de muncă în amonte și aval, în carierele de calcar și în companiile de transport. Pentru fiecare tonă de var produsă la Corbu sunt necesare două tone de materie primă, ce trebuie extrasă din pământ, încărcată în autovehicule și transportată. În prezent, unitatea se află în probe. Producția zilnică a cuptorului este de 140 – 160 tone. În cel mult o săptămână se va ajunge capacitatea maximă, de 200 tone. Investițiile nu se opresc aici, dă asigurări Gheorghe Soare. În funcție de evoluția pieții, va fi instalat un al doilea cuptor, astfel încât producția fabricii se va dubla.