Cea mai mare campanie de achiziţie seismică 3D din Marea Neagră

in primul rand, la ora actuala FUGRO Symphony se afla in Marea Nordului... 58N21 / 000E49 [in urma cu cateva minute...]. a fost in urma cu ceva vreme... luni bune in urma... dar la ora actuala, este vorba de un alt proiect seismic in desfasurare... Tot cu o nava de la CGGVerita [asa se scrie corect, nu despratit] pe nume Oceanic Champion, ce desfasoara achizitii seismice 3D IN ACEST MOMENT in Largul Marii negre, sectorul offshore romanesc. Este preconizat a se finaliza undeva pe la finele acestei luni, in jurul datei de 24 decembrie... in al doilea rand... datele actuale vor putea fi folosite de abia in urmatoarele 6 luni, cel mai devreme... sumele vehiculate in presa de aproximativ 93 milioane de usd sunt mici in comparatie cu valoarea efectiva a unui proiect 3D seismic aquisition... dar, e bine ca se misca... se misca ceva si pe la noi... pacat ca specialistii romani nu isi gasesc locul aici, in tara, si trebuie sa reprezinte clienti de top-five dar afara din granitele romaniei... Va pup pe toti si aveti grija la informari... aaaaa... pardon... dezinformari... petrolistul 3D