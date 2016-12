Ce utilizatori de păşuni şi fâneţe vor putea accesa fonduri europene

Ce utilizatori de pășuni și fânețe vor putea accesa fonduri europene

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Actul normativ redefinește noțiunea „utilizator de pășuni și fânețe”, astfel încât un număr mai mare de fermieri să poată accesa fonduri europene.În categoria utilizatorilor de pășuni și fânețe intră, de acum încolo:(i) crescătorul de animale, persoană fizică având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an, sau(ii) persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, care are la dispoziție suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an.