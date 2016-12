Ce trebuie să ştiţi dacă vreţi să închiriaţi camere turiştilor

Ce trebuie să știți dacă vreți să închiriați camere turiștilor

A fost aprobată pentru fiecare județ din cadrul regiunii Galați, norma anuală de venit, corespunzătoare unei camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate per-sonală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, aplicabilă în anul fiscal 2016. Potrivit Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, normele de venit pentru anul 2016 au fost determinate pe baza propunerii Autorității Naționale pentru Turism, precum și pe baza propunerilor administrațiilor județene ale finanțelor publice din regiunea Galați. Normele sunt publicate pe pagina de internet a DGRFP Galați, la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Galati/Gl1_115.htm.Normele de venit se pot ajusta cu coeficienții de corecție, corespunzători unor criterii cum ar fi: dotarea camerelor cu instalații de apă, de canalizare, electrice și de încălzire, proprii sau comune; echiparea sa-nitară destinată turiștilor pusă în exclusivitate la dispoziția acestora sau nu, după caz; suprafața camerei închiriate în scop turistic; numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră.Totodată norma anuală de venit se reduce proporțional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ținând cont de data la care au intervenit următoarele situații: a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; c) întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării și altor cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative. Pentru locuințele situate în localitățile de pe litoralul Mării Ne-gre, norma de venit transmisă de Autoritatea Națională pentru Turism se consideră normă de venit corespun-zătoare sezonului turistic estival și se va reduce proporțional astfel încât să reflecte perioada din sezonul turistic estival pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a ca-merelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv au obligația să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declarația privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs.În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, astfel de venituri, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului aceștia au obligația completării și depunerii declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs.Contribuabilii datorează un impozit anual care se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul este final.Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal obțin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de cinci camere de închiriat, situate în locuințe proprietate personală, de la data producerii evenimentului, respectiv de la data depășirii numărului de cinci camere de închiriat, și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente.Plata impozitului se efectuează în cursul anului către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv. Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabilește prin decizie de impunere anuală, pe baza declarației privind venitul estimat/norma de venit, și se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.