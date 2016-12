Ce tarife speciale s-au pregătit pentru nordul şi centrul litoralului

Ce tarife speciale s-au pregătit pentru nordul și centrul litoralului

Ieri s-a anunțat lansarea oficială a celei de-a XII-a ediții a programului „Litoralul pentru toți”, care include și „Litoralul pentru toți - All Inclusive”, program ce va fi activ în perioada 6 mai - 15 iunie 2013.Pentru ediția din acest an au fost propuse pentru prima dată tarife diferențiate pentru zona Constanța - Mamaia - Eforie față de sudul litoralului (stațiunile Costinesti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche).Astfel, pentru Constanța - Mamaia - Eforie, tarifele pentru un sejur de șase nopți / persoană vor fi: 205 lei - hotel 1* fără mic dejun, 235 lei - hotel 2* fără mic dejun, 265 lei - hotel 3* fără mic dejun, 315 lei - hotel 2* cu mic dejun, 425 lei - hotel 3* cu mic dejun, 485 lei - hotel 4* cu mic dejun, 605 lei - hotel 5* cu mic dejun.De asemenea, turiștii care aleg această zonă a litoralului (Constanța - Mamaia - Eforie) beneficiază și de „Litoralul pentru toți - All Inclusive”, care asigură toate cele trei mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă. Tarifele pentru sejururi all Inclusive de cinci nopți sunt: 765 lei - hotel 3*, 875 lei - hotel 4*, 985 lei - hotel 5*.Turiștii care cumpără acest pachet beneficiază și de un voucher de atracții, adică intrare gratuită la mai multe obiective turistice din județ: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul de Artă, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Muzeul de Artă Topalu, Cetatea Adamclisi, Cetatea Histria.Listele cu structurile de cazare înscrise în program și agențiile care vând acest program sunt disponibile pe site-urile programului - anat.ro, asociatia-litoral.ro, fptr.ro .Tarifele pentru sudul litoralului, pentru un sejur de șase nopți / persoană vor fi: 159 lei - hotel 1* fără mic dejun, 179 lei - hotel 2* fără mic dejun, 199 lei - hotel 3* fără mic dejun, 269 lei - hotel 2* cu mic dejun, 329 lei - hotel 3* cu mic dejun, 379 lei - hotel 4* cu mic dejun, 469 lei - hotel 5* cu mic dejun.