Ce spune şeful Consiliului Concurenţei despre scandalul pilotajului şi remorcajului maritim

Ce spune șeful Consiliului Concurenței despre scandalul pilotajului și remorcajului maritim

Consiliul Concurenței s-a comportat multă vreme ca un profesor de școală veche, care își educă elevii cu bățul. S-a hotărât să schimbe metoda. Intenționează ca, de-acum înainte, să impună respectarea legii nu doar prin forța sancțiunii, ci și prin muncă de prevenție.Drept urmare, președintele instituției de concurență, Bogdan Chirițoiu, în carne și oase, a venit la Constanța însoțit de o armată de consilieri, pentru a le preda agenților economici și reprezentanților administrațiilor publice din județ buchea Legii concurenței.Toate acestea și multe altele le-am aflat chiar din gurița șefului Concurenței, la conferința de presă organizată în cinstea ieșirii în teren. Autoritatea de care se bucură instituția în rândul muritorilor de rang înalt a fost subliniată de prezența prefectului Adrian Nicolaescu, a președintelui Consiliului Județean, Horia Marius Țuțuianu, a primarului Constanței, Decebal Făgădău și a lui Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navi-gație și Agricultură Constanța.Firmele mici și mijlocii, care sunt de regulă românești, nu au acces la consultanță de specialitate, pentru a evita încălcarea Legii concurenței, a precizat Chirițoiu, de aceea instituția pe care o conduce încearcă să rezolve problema deficitului de informații prin întâlniri cu mediul de afaceri și autoritățile publice, pentru a le vorbi despre tipurile de încălcări ale legii și a le ajuta să le evite pe viitor.Prefectul și primarul Constanței au exprimat interesul administrațiilor publice pentru colaborarea cu Consiliul Concu-renței, atunci când e vorba de stabilirea legalității facilităților acordate investitorilor și agenților economici sau de încheierea unor contracte de achiziții publice. Dănuț Jugănaru a făcut referire la buna colaborare dintre CCINA și Consiliul Concurenței și a dezvăluit faptul că în rândul conducătorilor IMM-urilor este răspândită mentalitatea că problemele legislației de concurență nu îi privesc, că acestea trebuie să preocupe doar marile companii, multinaționalele.Adunarea s-a însuflețit odată cu trecerea la sesiunea de întrebări, care, cinstit vorbind, a fost prea scurtă față de câte întebări îmi stăteau pe limbă. Evident, curiozitatea noastră, a ziariștilor constăn-țeni, s-a centrat mai ales pe decizia instituției de concurență de a sancționa drastic șapte firme din pilotajul și remorcajul maritim, în frunte cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.Referindu-se la acest subiect, Chirițoiu a declarat că instituția de concurență dorește ca pentru mai buna funcționare a portului „să separăm clar activitatea comercială, care e natural desfășurată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, de rolul ei de instituție publică, care stabilește norme de siguranță pentru buna desfășurare a activității. Noi am propus ca zona de siguranță să rămână apanajul administrației publice, să apară un reglementator (…), care asigură regulile de siguranță, care are grijă să nu se producă accidente, care are grijă să nu fie tarife excesive, pentru că portul Constanța este, până la urmă, un monopol. Neavând un concurent în România este normal să apară un reglementator, care să se asigure că tarifele lui nu sunt excesive. Acestea sunt reglementările OECD și recomandările noastre către comisia parlamentară pentru transporturi.”L-am întrebat pe Bogdan Chirițoiu: cine este autorul raportului OECD? Acesta a declarat că raportul a fost plătit din banii publici ai României și a fost efectuat de experți OECD, dar cu asistența specialiștilor Consiliului Concurenței și experți din minis-ter (probabil al transporturilor).Am continuat dialogul, remarcând faptul că raportul OECD nu face decât să preia datele din investigația privind piața remorcajului și pilotajului din portul Constanța, efectuată de Consiliului Concurenței. Problema e că respectivul raport este folosit, apoi, drept argument pentru susținerea concluziilor investigației de concurență, ceea ce este o… prestidigitație.„Evident, oamenii care lucrau cu cei de la OECD pe raport erau și cei din investigația noastră. De aceea le-am și cerut: nu vreau să ieșim cu… unul hăis și unul cea. Deci vreau să fie integrate. Dacă vedeți anumite similitudini ale analizei, ele sunt firești”, a răspuns Chirițoiu.L-am atenționat că nici investigația Consiliului Concurenței, nici raportul OECD nu fac referire la practica internațională în domeniul pilotajului și remorcajului maritim. I-am spus; „Dacă intrați pe Internet, veți vedea cât de multe referiri sunt la concurența din pilotaj. Toată lumea susține că nu trebuie să exite concurență în pilotaj, întrucât nu primează partea comercială, ci siguranța navigației. Ați avut în vedere practica internațională când ați cerut concurență în pilotaj și remorcaj?”Șeful Concurenței mi-a răspuns astfel: „Eu spun că adevărul este undeva la mijloc. Evident că primează siguranța. Totdeauna voi spune că concurența e importantă, dar ea trece pe plan secund față de criterii care țin de sănătate publică, siguranță națională… Acestea sunt mai importante decât eficiența. Este mai importantă viața. Să admitem acest lucru.”După cum lesne se poate observa, aceste afirmații contrazic raportul OECD și concluziile investigației de piață, care pun pe primul plan factorul comercial și concurența, în dauna siguranței navigației. Cât despre autoritatea de reglementare privind siguranța navigației, îi amintim șefului Consiliului Concurenței că există o instituție cu acest rol: Autoritatea Navală Română și că nu mai trebuie inventate alte organisme. Astfel de autorități de reglemen-tare în domeniul naval există în toată lumea și ele au competențe clar stabilite prin legile naționale și internaționale. O invenție de tipul celei propuse de Chirițoiu nu numai că ar fi o noutate absolută pe plan mondial, dar ar contraveni legislației internaționale și celei europene, la care continuăm să ne aliniem.În final, l-am întrebat pe șeful Concurenței dacă nu cumva decizia luată împotriva firmelor de remorcaj și pilotaj contravine hotărârilor Tribunalului Constanța și Curții de Apel Timișoara, care afirmă că CNPMC a respectat legea cu privire la organizarea serviciilor de siguranță a navigației. „Dacă am fi crezut că noi contrazicem o hotărâre definitivă de instanță, nu am fi dat această decizie. Sunt încrezător în juriștii noștri”, a răspuns Chirițoiu.