Ce spune preşedintele ASF despre scandalul în care este implicată Omniasig

Ce spune președintele ASF despre scandalul în care este implicată Omniasig

Astăzi, președintele ASF, Mișu Negrițoiu, a făcut o serie de declarații referitoare la scandalul din jurul Omniasig, cu scopul, spune acesta, de a asigura consumatorii de produse de asigurări și clienții Omniasig că „situația este sub control”.Iată ce a avut de spus Mișu Negrițoiu: „Ne-am asigurat că niciunul dintre posesorii acestor polițe nu va avea de suferit și nu va fi afectat. Este vorba despre polițe de asigurări de locuință, numărul acestor polițe este mult mai mic decât cel vehiculat în presă, la fel și numărul celor implicați. ASF a urmărit permanent evoluția societății Omniasig, a făcut recomandări și a intervenit când a fost cazul. Drept urmare, societatea este astăzi bine capitalizată, acționarii au adus peste 100 de milioane de euro în ultimii ani. Societatea întrunește criteriile de prudențialitate legale, are o bună cotă de solvabilitate și lichiditate și, din informațiile pe care noi le avem, are constituite și rezervele tehnice suficiente. Ne-am întâlnit astăzi cu conducerea societății și cu acționarul și din nou ne-am asigurat că știu ce au de făcut, cooperează în rezolvarea acestui caz și vor lua toate măsurile necesare ca posesorii de polițe și clienții să nu aibă de suferit. Noi suntem primii care vrem și urmărim să nu se întâmple fraude în piață. Am colaborat și colaborăm în continuare cu Parchetul în rezolvarea acestei situații individuale. Același lucru îl face și societatea de asigurări. Având în vedere că acest caz este în desfășurare, nu pot să vă dau mai multe detalii. Vreau numai să informez publicul că Autoritatea își face datoria, este informată în detaliu despre ceea ce se întâmplă și colaborează la rezolvarea acestei situații. Am avut comandament constituit și ieri și astăzi și suntem permanent în alertă. Unde este nevoie de noi, suntem solicitați și suntem prezenți”.