Ce spune arhitectul şef din Valu lui Traian, locul ţepelor imobiliare de zeci de mii de euro

Legea 10/95 a calitatii in constructii se aplica si in mediul rural dar nu si pentru locuintele cu regim de inaltime P sau P+1 etaj. De aceea in Valu se construiesc imobile de locuit pentru vanzare cu cel mult 1 etaj..Ce nu stie lumea e ca- receptia lucrarilor- de construire este parte componenta a calitatii in constructii, receptie care alaturi de intreaga documentatie si controlul executiei cade in sarcina sefului de urbanism , mai precis a lui Emin Gemur care, ignorand legea, isi bate joc de cumparatori dar si de vanzatori care ulterior e posibil sa fie actionati in judecata! Are si societatea partea ei de vina ca nu face nimic pentru a opri aceste mostruozitati si marefer cu precadere la aceia care au luat astfel de tepe dar si la conducerea primariei...O zi buna!

30 mai 2012

Verifica numai legalitatea nu si calitatea?, pai ce numai in oras imobilele trebuie sa respecte conditiile legale ale calitatii iar in mediul RURAL...