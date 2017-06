Ce spun liderii sindicatelor din sectorul privat despre schimbarea sistemului fiscal

Schimbarea radicală a sistemului fiscal va influența viața tuturor categorilor sociale din România. Cum se raportează la această „revoluție fiscală” (după cum s-au grăbit unele publicații să o numească) patronatele și sindicatele - organizații care reprezintă interesele principalilor plătitori de taxe și impozite: agenții economici și salariații?În cele ce urmează, vom prezenta opiniile a trei lideri care conduc organizații sindicale reprezentative din sectorul privat.Petrică Tancău, președintele Sindicatului Liber „Petrochimistul”, din cadrul companiei Rompetrol, privește schimbarea sistemului fiscal astfel:„Așteptăm proiectul de lege pentru a avea o discuție la obiect. Acum, avem doar informații de presă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne aliniem la toată Europa, că așa se face. Impozitarea venitului din gospodărie este o prevedere bună. În cazul unei familii de muncitori necalificați, care au și doi copii, veniturile din salarii se impozitează în momentul de față, dar în cazul impozitării venitului gospodăriei, se face media pe cap de membru al acesteia. Fiind sub un anumit prag, familia respectivă nu trebuie să mai plătească impozit. Deci, e cu totul altceva pentru cei ce au venituri mici. Nu mă refer la cei ce au venituri de sute de mii de euro. Din câte am citit, consultanții fiscali vor veni acasă la oameni. Vor stabili când să se întâlnească cu reprezentantul gospodăriei. Înainte, nu era perceptorul, care spunea cât trebui să plătească omul? N-a fost sistemul? A fost! În America, în Germania, de ce funcționează sistemul?”Marian Florian, președintele Federației „Navalistul” (reprezentativă la nivelul grupului de unități format din compania mixtă româno-sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” (DMHI) și subsidiara sa, „Daewoo - Mangalia Human Resources Management” SRL) împărtășește o opinie diferită:„Noi am discutat în cadrul federației și confederației despre aceste probleme. Nu știm dacă va intra în vigoare impozitul pe venitul din gospodării. Este un sistem dificil de aplicat. În primul rând, salariații trebuie să pună de o parte banii, timp de un an de zile, să plătească impozitul în anul următor. Nu prea cred că îi vor păstra. Se vor crea posturi de consultanți fiscali. Mama mea a trăit în vremurile în care perceptorii intrau în casa omului și îi numărau animalele din ogradă. Ne întoarcem la acele timpuri. Cei ce locuiesc la țară vor fi nevoiți să își ascundă iarăși găinile, porcul și vaca să nu fie luate în calcul la stabilirea impozitului. Cine va stabili dacă animalele respective sunt pentru propriul consum sau pentru vânzare? Desigur, sunt destui români care mai vând păsări, porci și legume din curte, care dau meditații sau închiriază o cameră două pe sezon. Totuși, introducerea impozitului pe venitul din gospodărie este un lucru dificil. Ce se va întâmpla dacă omul nu a păstrat banii pentru impozit și nu are de unde plăti? Îi va pune ANAF sechestru pe apartament, pe mașină? Daewoo - Mangalia are circa 2.000 de angajați. Oamenii sunt la muncă; nu au timp să stea la cozi la ANAF să depună declarațiile fiscale. În anii 2000 - 2001, când a fost sistemul de impozitare a venitului global, angajatorul le completa salariaților declarațiile. Pentru că oamenii ar fi trebuit să lipsească de la muncă pentru a le depune la Fisc, ceea ce ar fi fost o pierdere mare pentru producție, s-a ajuns la soluția ca angajatorul să depună declarațiile salariaților săi. Acum, nu se va mai putea, fiind vorba de declarații pe gospodărie. Înainte, se prezentau la ANAF doar cei ce aveau probleme de lămurit cu respectivele declarații. Unii mai aveau de dat, alții de luat. Sunt multe alte aspecte de clarificat. Se spune că angajatorul nu va mai plăti contribuții, ci doar angajatul. Altfel spus, partea care îi revenea angajatorului va trebui să fie achitată de către salariat. Se pune întrebarea: angajatorul va fi de acord să mărească salariile brute cu sumele reprezentând contribuțiile pe care el le plătea? Eu nu am nimic cu salariații bugetari, dar în ședințele de sindicat, membrii noștri ridică problema salariilor mari cu care sunt plătiți bugetarii, față de cei din sectorul privat. Spun că și ei vor să lucreze la stat, să fie plătiți cu salariile mari prezentate de ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Noi muncim, producem, plătim taxe și impozite la buget, dar cei ce câștigă sunt bugetarii. Eu cred că nu se va ajunge la schimbarea sistemului fiscal.”Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”, care reunește sindicate din portul Constanța și de la canalele navigabile, consideră că: „Un proiect de o asemenea importanță trebuie mai întâi dezbătut pe larg cu sindicatele, salariații, angajatorii și toți plătitorii de taxe și impozite. Nu se poate veni peste noapte și să le spui oamenilor: de-acum înainte acesta este sistemul. Te poți trezi că unii nu vor plăti, iar alții nu vor avea de unde. Consecințele ca noul sistem să nu dea rezultate ar putea fi foarte grave pentru întreaga societate.”În edițiile viitoare ale ziarului, vom prezenta și alte puncte de vedere. Subiectul trebuie amplu discutat înainte ca noul sistem să fie legiferat, pentru a se evita greșelile. Când răul s-a produs, este greu de reparat.