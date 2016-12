Ce soluţii europene de finanţare au firmele constănţene

Arena afacerilor, la Mamaia

Ce soluții europene de finanțare au firmele constănțene

Peste 130 de antreprenori din Constanța s-au întâlnit, ieri, la Mamaia, la Arena Afacerilor. Evenimentul a fost organizat de Raiffeisen Bank și Ernst&Young. Au fost discutate teme de interes precum modalitățile de finanțare, oportunitățile de afaceri, reglementările fiscale etc.Evenimentul de la Mamaia a încheiat o serie de întâlniri dedicate antreprenorilor din principalele regiuni ale României - Cluj, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța.Au fost prezenți peste 130 de antreprenori din regiunea Constanța și din județele vecine, care au afaceri atât în agricultură, comerț și construcții, dar și în industria navală, specifică zonei. Printre oamenii de afaceri prezenți, Gheorghe Blacioti, director general Rig Service SA, și Ion Dumitru, administratorul Sea Container Services, au vorbit despre parcursul lor în afaceri, cum au perceput și cum au traversat perioada de criză, dar și despre mediul antreprenorial românesc în general.„Avem o întâlnire interactivă cu mediul de afaceri în care încercăm să aducem cât mai multe informații care să le sprijine activitatea și, în același timp, să înțelegem mai bine cum putem să îi susținem. Antreprenorii locali sunt foarte importanți pentru banca noastră și faptul că am venit în întâmpinarea lor confirmă acest aspect. Am vorbit despre soluțiile de finanțare de la acest moment și despre creșterea încrederii mediului de afaceri în economie. Principalele subiecte fac referire la factorii de succes în obținerea unui credit bancar, soluții europene de finanțare, reglementări din noul cod fiscal și, nu în ultimul rând, le vom prezenta antreprenorilor un modul de psihologia vânzărilor, cu informații de folos în interacțiunea cu proprii lor clienți”, a declarat Mihail Ion, director executiv, Direcția Corporații Regionale și Sector Public, Raiffeisen Bank.„Am mers împreună cu Raiffeisen Bank în cinci orașe și am avut dialoguri relevante cu antreprenorii locali, despre aspectele care pot conduce la o îmbunătățire a mediului de afaceri și le-am prezentat modul în care Raiffeisen Bank și Ernst&Young, prin serviciile pe care le oferă, pot susține dezvoltarea mediului antreprenorial românesc”, a adăugat Elena Badea, director marketing, Ernst&Young.