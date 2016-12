Ce solicită investitorii de la stat pentru a putea creşte economia

Ce solicită investitorii de la stat pentru a putea crește economia

Investitorii români cer luarea de urgență a cel puțin trei măsuri, în domeniul fiscal, necesare pentru creșterea atractivității pieței românești. Una dintre ele se referă la stimularea reinvestirii profitului în mijloace moderne de producție (utilaje, echipamente etc.) prin acordarea posibilității amortizării integrale la data punerii în funcțiune a echipamentelor respective. Acest subiect a fost discutat în cadrul Conferinței anuale a Consiliului Investitorilor Români, organizată de Asociația „Forumul Investitorilor Autohtoni 2013” (FIA 2013). Reprezentanții FIA 2013 (FIA 2013 are peste 100 de companii membre, iar afacerile cumulate ale acestora depășesc, în acest moment, 4 miliarde euro), consideră că se impune introducerea unei facilități privind profiturile reinvestite ușor de implementat și care să intre imediat în vigoare (de preferat începând cu anul 2014) având în vedere în special aplicabilitatea greoaie a facilităților disponibile până la sfârșitul anului 2010, dar și a inaplicabilității pe scară largă a facilităților privind dividendele reinvestite. Apoi, trebuie luat în calcul și nivelul scăzut al investițiilor străine directe înregistrate în anul 2013, nivel apropiat de anul 2003, care trebuie acoperit prin investiții de capital autohton.„În ultimii cinci ani, niciun Guvern nu a avut ca preocupare măsuri reale de sprijin, de relansare a activității economice. Paleative de genul «Prima Casă» nu au făcut altceva decât să aducă clienți băncilor, pentru că a fost gândită prost, ca și măsură. Garanția ar fi trebuit acordată numai pentru locuințele noi, nu și pentru cele vechi, și ar fi sprijinit dezvoltatorii imobiliari și constructorii. Astăzi, România se află într-o situație relativ stabilă. Avem o datorie rezonabilă, ca și procent în PIB, inflația este sub 2%, ratele dobânzilor scad. Mugur Isărescu presează băncile să dea credite. Ce ne lipsește? Lipsesc măsurile de relansare. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit și scutirea de impozit pe profit pentru investițiile noi ar fi o asemenea măsură, mai ales azi, când lipsa de cash-flow caracterizează întreaga viață economică”, a precizat Alin Burcea, membru fondator FIA 2013, președintele Agenției de Turism Paralela 45.Situația actualăÎn România, impozitarea profiturilor unei întreprinderi este structurată, putem spune, pe două niveluri: la nivelul societății, prin instituirea impozitului pe profit, și prin impozitarea dividendelor în cazul distribuirii acestora. Potrivit reprezentanților FIA 2013, această modalitate de impozitare este anacronică. În ceea ce privește impozitul pe profit a existat, până în 31 decembrie 2010, o facilitate fiscală constând în scutirea de impozit pe profitul reinvestit în achiziția/producția anumitor mijloace fixe noi, însă, spun reprezentanții FIA 2013, aplicarea acestei măsuri conduce doar la un avantaj asupra fluxurilor de numerar, concretizat în-tr-o reducere a impozitului pe profit în anul investiției, urmată însă de o creștere egală a impozitului pe profit datorat în perioada de amortizare a mijlocului fix.La nivelul impozitului pe dividende, Codul Fiscal prevede o facilitate care se acordă pentru reinvestirea dividendelor cu scopul păstrării și creșterii locurilor de muncă pentru dezvoltarea activității persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, însă nici această facilitate nu s-a bucurat de o aplicare foarte largă, spun reprezentanții FIA.Estonia, un model de urmatPotrivit reprezentanților FIA 2013, sistemul de impozitare a profiturilor companiilor, introdus în 2000, în Estonia, ar putea fi un exemplu bun de urmat. În cadrul acestuia, profitul reinvestit nu este impozitat, ci numai profitul distribuit. Așadar, impozitarea este mutată de la momentul în care beneficiile sunt realizate în momentul în care profiturile sunt distribuite acționarilor. Rezultatele? În primii ani de după introducerea scutirii privind impozitul de profitul reinvestit, veniturile din acest impozit în bugetul conso-lidat au scăzut de aproape două ori. Această scădere s-a înregistrat însă numai pe o perioadă de doar trei ani. În 2004, veniturile au crescut de aproape patru ori, așadar introducerea scutirii pentru profitul reinvestit a avut doar un efect temporar negativ asupra veniturilor bugetare. Explicația este simplă: mai multe investiții, așadar producție mai mare și venituri impozabile mai consistente. Foarte important este că, în acest caz, dacă înainte de 2000, investițiile străine în Estonia erau de doar 284 milioane euro, în 2004 acestea ajungeau la 838 milioane euro. De asemenea, în 1999 au fost reinvestite 46 milioane euro, iar în 2004 cifra a ajuns la 573 milioane euro. Pe scurt: creșterea economică aproape s-a dublat.