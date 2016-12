Ce rol a avut "Cuget Liber" în clasarea dosarului "Flota"

Pe data de 22 ianuarie 2015, Direcția Națională Anticorupție a clasat dosarul „Flota”, în care singurul acuzat care mai rămăsese era Traian Băsescu, fostul președinte al României. Decizia a fost motivată prin aceea că „faptele nu există”.Cu șapte ani înainte, pe 14 decembrie 2007, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Combatere a Corupției scosese de sub urmărirea penală 81 de persoane învinuite în acest dosar, iar pentru 46 de făptuitori dispusese neînceperea urmăririi penale.În istoria justiției române, dosarul „Flota” va rămâne printre cele mai rușinoase capitole. El constituie proba aservirii organelor de cercetare penală față de cei aflați la guvernare în timpul regimurilor Iliescu și Constantinescu, a faptului că instituțiile statului au fost folosite în lupta pentru putere și au făcut poliție politică, că libertățile cetățenești au fost grosolan încălcate și că mecanismele statului de drept au fost scoase din funcțiune. Doar reforma petrecută sub presiunea integrării europene, a ferit justiția să persiste în greșeală și să ducă abuzul până la capăt.Recunoașterea de către Justiția română a faptului că nu a existat niciun prejudiciu în derularea contractului „Petromin - Klaveness” și decizia de scoatere a celor 128 de oameni de sub incidența Codului penal este un alt mod de a spune: „V-am chinuit degeaba!”.Cotidianul „Cuget Liber” a avut un rol major în rezolvarea corectă a acestei cauze. Ancheta realizată în anul 2005 și prezentată în 11 episoade a demonstrat că expertiza tehnico-maritimă și financiar contabilă, care stătea la baza dosarului „Flota”, fusese fabricată în „laboratoarele” fostului Parchet Național Anticorupție și doar semnată de așa-zișii experți, simpli pioni în acest dosar politic.Probele aduse de „Cuget Liber” i-au ajutat pe învinuiți să obțină, din parte instanței de judecată, decizia de efectuare a unei a doua expertize. Aceasta a fost comandată chiar de Direcția Națională Anticorupție și efectuată la sediul ei, în 2007.Noua expertiză a restabilit adevărul, demonstrând că, din vânzarea celor 16 nave avute în vedere în dosar, a rezultat un venit de 51.564.200 dolari, mai mare decât valoarea rămasă neamortizată și înregistrată în contabilitatea CNM „Petromin“, de 10.978.665 dolari. Concluzia finală a expertizei este că nu s-a înregistrat niciun prejudiciu din contractul de management cu grupul de firme „Klaveness“ ori din vânzarea navelor. În plus, documentele aflate în dosar probează că vânzarea s-a făcut în baza aprobărilor date de FPS, acționarul majoritar al CNM „Petromin“, în cadrul procesului de privatizare inițiat de Guvernul și Parlamentul României.Despre suferințele celor implicați în acest dosar și ale familiilor lor nu se vorbește în niciun raport, în nicio dare de seamă a Justiției române. Trei oameni au decedat înainte de a afla că au fost scoși de sub urmărire penală: inginerul Vasile Pistolea, fost directorul general al Administrației Portului Constanța, între 1992 - 1996. De numele său sunt legate dezvoltarea celui mai mare port de la Marea Neagră, mari proiecte de investiții; inginerul Gheorghe Catrinescu, fostul director executiv al Asociației Naționale a Constructorilor de Nave și una dintre personalitățile de prim rang ale industriei navale din România; clc. Mihail Serescu, fost director comercial la CNM „Romline” și subsecretar de stat la Agenția Zonelor Libere. El era cunoscut în lumea shipping-ului românesc drept „tatăl experților”. Acești oameni au murit cu conștiința că patria îi pedepsește pe nedrept.Cât privește întrebarea „Cine a distrus flota?“, eu cred că am reușit să răspund la ea, în parte, de-a lungul anilor. Acestui subiect i-am dedicat zeci de articole de analiză, dintre care reamintesc doar câteva titluri: „Flota, încotro?“ „Criza unui «dinozaur» național“ („Cuget Liber“, nr. 2088, 6 iunie 1997), „Shipping-ul românesc e bolnav de moarte“ („Cuget Liber“, nr. 2264, 5 ianuarie 1998), „Zece tendințe în evoluția crizei flotei naționale“ („Cuget Liber“, nr. 2451, 14 august 1998), serialul „Flota națională s-a scufun-dat cu pavilionul țărănist la catarg“ („Cuget Liber“, numerele din 12, 14 și 15 august 2000).