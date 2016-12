Ce recomandări în materie de cazare pe litoral au făcut turiştii lui 2012

Ce recomandări în materie de cazare pe litoral au făcut turiștii lui 2012

În week-endul care tocmai a trecut, zeci de hoteluri și pensiuni de pe litoral au fost premiate simbolic, cu o diplomă, pe baza recomandărilor primite de la turiștii pe care i-au găzduit vara aceasta. Principalul organizator al evenimentului este unul dintre cele mai mari site-uri de impresii turistice din România, AmFostAcolo.ro, unde peste 30.000 de turiști și-au postat și anul acesta mulțumirile, sau dimpotrivă, nemulțumirile legate de unitățile de cazare unde și-au petrecut vacanțele.Mai exact, sâmbătă au fost recompensate cele mai merituoase hoteluri și pensiuni de pe țărmul românesc al Mării Negre, cele care au adunat cele mai multe recomandări pozitive din partea clienților care și-au scris impresiile pe AmFostAcolo.ro. Au fost două criterii de selecție: 1 - părerile să fie reprezentative și actuale (unitatea de cazare respectivă să fi acumulat, până la 3 septembrie anul curent, un număr minim de impresii și recomandări din sezonul 2012 din partea clienților săi - nu au fost luate, de exemplu, în calcul acele unități unde existau doar recomandări mai vechi sau care aveau doar 1 - 2 recomandări în total); 2 - gradul de recomandare general să fie de minimum 85%.„Calitatea managementului se regăsește în aceste diplome“, a precizat administratorul site-ului, Cornel Bociort, care a anunțat și că recomandările AmFostAcolo, aflate la a doua ediție pentru hotelurile de pe litoral și Delta Dunării, vor fi extinse la nivel național. Astfel, vor fi premiate în viitorul apropiat și cele mai apreciate unități de cazare de pe Valea Prahovei, culoarul Rucăr - Moeciu - Bran, Bucovina, Maramureș, Valea Teleajenului, Valea Arieșului etc.„Sunt comentariile a 30.000 de turiști. Dacă nu am avea acest reper nu am putea ști ce să facem mai bine, cum să facem să avem o imagine mai bună. Este cel mai bun «audit» pe care îl pot primi hotelierii“, a precizat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării și ANAT.Multe unități de cazare din Eforie Nord, îndeosebi pensiuni, au primit recomandări din partea turiștilor care și-au petrecut vara aceasta concediul la mare. Dar să vedem care sunt toți cei „recomandați“ de turiști: Pensiunea Pretty Woman 3* (Eforie Nord), Casa Havana 2* (Costinești), Vila Rocco 3* (Eforie Nord), Hotel Rio 3* (Jupiter - Cap Aurora), Vila Wolf 2* (Jupiter), Hotel Splendid 4* (Mamaia), Hotel Bueno 3* (Mamaia), Hotel Ibis 3* (Constanța), Vila Iris 2* (Eforie Nord), Vila Florian 3* (Eforie Nord), Hotel Royal 3* (Costinești), Vila Elena 4* (Eforie Nord), Hotel Corsa 3* (Mangalia), Vila Diandra 3* (Eforie Nord), Hotel Mediterraneo 4* (Neptun), Hotel Cupidon 2* (Eforie Nord), Hotel Del Mar 4* (Mamaia), Hotel Egreta 3* (Olimp), Hotel Tomis 3* (Mamaia), Hotel Cometa 2* (Jupiter), Hotel Afrodita 4* (Venus), Hotel Sanda 2* (Venus), Pensiunea Alfa 5* (Mamaia), Hotel Meteor 3* (Jupiter), Hotel Insula 4* (Neptun), Hotel Sunqest 4* (Venus), Casa Ancora 2* (Costinești), Hotel Vega 5* (Mamaia), Hotel Vera 3* (Eforie Nord), Hotel Majestic 3* (Mamaia).„Este un instrument foarte bun și pentru prestatorii de servicii, și pentru agenții“, a precizat președintele ANAT Sud - Est, Aurelian Marin, cel care spune, vizavi de postările negative, care oricum apar și se răspândesc mult mai repede decât cele pozitive, că pot exista două situații: prima, pot fi probleme reale, punctuale, dar și o a doua - este foarte probabil ca la un anumit hotel să fi ajuns turiștii care nu trebuie, adică aceia care au așteptări foarte mari, deși știu că merg la un hotel de două stele, și nu la unul de patru.Foarte important, Recomandările AmFostAcolo.ro 2012 recompensează nu cele mai bune unități de cazare de pe litoral, ci pe acelea care au reușit să ofere un raport preț / calitate optim categoriei de turist căruia i se adresează, determinându-l să recomande această cazare și altora. În plus, premierea s-a bazat pe feed-back-ul turiștilor, care poate exista, sau nu, așadar sunt niște premii mai degrabă ale comunității virtuale.