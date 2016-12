Ce nave de croazieră ajung în portul Constanţa

În sezonul 2015

Ce nave de croazieră ajung în portul Constanța

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a anunțat programul de croaziere pe anul 2015. Sezonul începe pe data de 24 martie, la ora 13, odată cu sosirea navei fluviale „River Aria”, care va staționa două zile în portul Constanța.Pe segmentul navelor maritime, sezonul debutează pe data de 21 aprilie, cu vizita navei „Prinsendam”, care va acosta la ora 8 și va ridica ancora la ora 21.În acest an, sunt programate vizitele a 28 de nave, care vor efectua un număr total de 81 de escale. În 2014, au fost înregistrate 92 escale, față de 69 escale în 2013.Pe segmentul fluvial, vor sosi la Con-stanța mai vechile noastre cunoștințe, navele „River Aria”, „River Adagio” și „River Concerto”, care au programate, în total, 11 escale.Cele 25 de nave maritime înscrise în programul de croaziere 2015 cumulează un număr de 70 de escale. 21 dintre ele vor fi efectuate de nava „Viking Sineus”.Dintre navele care vor vizita portul Constanța se remarcă, mai cu seamă, navele de lux. „Seabourn Odyssey” este una dintre cele mai noi și mai luxoase nave de pasageri de pe mările și oceanele lumii. Pachebotul are 11 punți, apartamente cu balcoane private, două piscine, șase jacuzzi în aer liber, un teren de mini-golf cu nouă găuri și asigură practicarea sporturilor pe apă în timpul escalelor.Nava face parte din flotila companiei Seabourn Cruise Line. A fost construită în 2009 și, în iulie același an, a plecat în prima călătorie.Are 197 metri lungime, 30 metri lățime, 32.346 tone registru brut și atinge o viteză de 15,3 noduri. Este înmatriculată sub pavilion Bahamas.Nava de pasageri „Tera Moana”, sub pavilion Bahamas, aparține companiei Paul Gauguin Cruises, proprietara unei flote de nave de lux.„Tera Moana” este mai curând un yacht de mari dimensiuni. Are lungimea 99,6 metri, lățimea 13,90 metri, capacitatea de 3.504 tone registru brut și o viteză de croazieră de 10,7 noduri. Are 5 punți pentru pasageri, 45 de apartamente cu vedere spre ocean, dintre care 8 au balcoane. Poate lua la bord 90 de pasageri și un echipaj de 54 persoane.Nava oferă servicii de lux. Dispune de tot ceea ce își dorește un pasager cu pretenții: restaurante, room-service 24 din 24 de ore, bibliotecă virtuală, cele mai sofisticate mijloace de comunicații, platformă pentru sporturi nautice, care coboară până la nivelul mării și de pe care se pot lansa windsurf-urile și caiacele, servicii medicale etc.„Tera Moana” a fost construită în 1998, dar a fost renovată și modernizată în 2012, după ce a fost achiziționată de actualul armator. Primul voiaj după „schimbarea la față” l-a făcut pe data de 29 decembrie 2012.Sezonul de croaziere din portul Constanța se va încheia pe data de 10 noiembrie, la ora 13 când nava „River Aria” va ridica ancora.