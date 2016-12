Ce motive au constănţenii să nu ceară bonuri fiscale

Sondaj „Cuget Liber“

Ce motive au constănțenii să nu ceară bonuri fiscale

Solistul Costel Busuioc a fost bătut la o spălătorie auto din Timișoara, pentru că a îndrăznit să solicite bonul fiscal pentru un serviciu pe care l-a plătit. Omul n-a făcut decât să respecte prevederile OUG 28/1999 republicată, care la articolul 9 (1) precizează: „Clienții vor solicita și vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unității de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenienței acestora.”Costel Busuioc este prima victimă a războiului consumatorilor împotriva economiei sub-terane (sau prima cu mare notorietate). Pățania lui atrage atenția asupra fenomenului micii evaziuni din piețele agro-alimen-tare, florării, buticuri, service-uri și spălătorii auto, plăcintării și cofetării, baruri și restaurante, hote-luri, cabinete medicale și farmacii, mici ateliere meșteșugărești, parcări auto și așa mai departe.Spre deosebire de marea evaziune, cea mică este la vedere. Orice cumpărător poate să o constate. Atunci când nu primește bon fiscal, este clar că are de a face cu un evazionist.Dacă împotriva marii evaziuni pot lupta numai instituțiile statului, cea mică nu poate fi stârpită fără sprijinul populației, care trebuie să facă un lucru simplu și legal: să solicite bonul fiscal, așa cum a făcut Costel Busuioc. Din păcate, nu toată lumea privește lucrurile astfel, după cum o demonstrează un sondaj de opinie realizat vineri, 14 octombrie 2011, în rândul a 30 de cetățeni ai Constanței.29 dintre subiecții sondajului au recunoscut că nu solicită bonurile fiscale din următoarele motive: pentru că acceptă evaziunea fiscală, pentru că le este indiferent dacă le primesc sau nu, pentru că nu vor să piardă timp, din jenă, nu vor să se complice cu discuții în contradictoriu, din teamă.Iată câteva declarații: „Eu cred că cel ce nu îmi dă bonul fiscal este un amărât, care vrea să câștige și el un ban. Nu solicit bonul. În definitiv ce face? Nu fură!” - s-a arătat plin de înțelegere față de evazioniști un inginer pensionar, în vârstă 78 ani, care a ținut să-și păstreze anonimatul.„Nu cer bonul fiscal, pentru că nu vreau să mă încarc de discuții. Este drept, am un sentiment de satisfacție atunci când primesc bonul fiscal” - recunoaște pensionarul Nicolae Săvulescu (73 ani).„Rar primesc bon fiscal. Doar în marile magazine se respectă legea. Am fost de curând la un laborator medical și nu mi-au dat bonul. M-a deranjat, dar nu l-am cerut. Este greșeala mea. Nu solicit niciodată bonul fiscal, pentru că mi-e teamă că se vor uita urât, că voi intra în alte discuții. Cred că greșesc și ar trebui să insist să mi se dea bonul” - a afirmat pensionarul Virgil Stoica (73 ani).Un bărbat de 54 ani, fost scafandru la IPO Tulcea, în prezent liber profesionist, care tocmai ieșise dintr-o plăcintărie de pe strada Ștefan cel Mare, fără să i se elibereze bonul fiscal, a declarat, sub protecția anonima-tului: „Nu am cerut bonul fiscal pentru că nu mă interesează. Da, cunosc politica. Domnule, am fost, de curând, în Statele Unite. Acolo, toată lumea eliberează bonuri fiscale, nimeni nu suflă. În România ne-ar trebui o dictatură, ca în SUA.”„Eu întotdeauna solicit bonul fiscal, pentru că sunt interesat să-mi deduc cheltuielile” - a declarat taximetristul Istrate Chesoi (57 ani).Sondajul arată că mai toți subiecții se confruntă zi de zi cu mica evaziune. Unii dintre ei au găsit soluția de a o evita: își fac aprovizionarea din marile magazine, nu doar pentru că prețurile sunt mai mici, ci și pentru că primesc bon fiscal.Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare - secția Con-stanța, rămâne la părerea că introducerea impozitului forfetar va rezolva, în linii mari, problema micii evaziuni, un fenomen greu de controlat având în vedere numărul mare al agenților economici.Pe de altă parte, spune el: „Clienții trebuie să-și îndeplineas-că obligația legală și să nu iasă din magazin până nu primesc bonul fiscal. De altfel, în magazine există un afiș în acest sens.”Referindu-se la propria expe-riență de cumpărător, comisarul șef a afirmat: „De foarte multe ori când mă duc în piață, văd câte o casă de marcat prăfuită, nefolosită de mult timp. Se vede din memoria ei ora și al câtelea client sunt în ziua respectivă. Niciodată n-am plecat fără bon fiscal. De foarte multe ori am stat să observ com-portamentul vânzătorilor. Mă uitam că nu au dexteritate, nu se pricepeau să opereze pe casa de marcat, nu cunoșteau nici măcar butoanele. Unul dintre ei nu știa nici măcar de unde se deschide, când i-am solicitat bonul fiscal. A trebuit să-i arăt eu.”Cristian Radu a declarat că Garda Financiară - secția Constanța va declanșa o campanie de informare a agenților economici din sec-toarele cu risc de evaziune, din județ, cu scopul de a crește gradul de conformare fiscală. „Vor afla că îi costă mai puțin dacă eliberează bonul fiscal, decât dacă primesc una sau mai multe amenzi. Pe de altă parte, cerem sprijinul presei, să-i îndemne pe cetățeni să solicite bonul fiscal” - a declarat comisarul șef.