Ce mişcare face Euroins şi care este justificarea

Niste nenorociti astia cu asigurarile. Daca intra unu in tine, ai pus-o iti iei masina cand vor ei. Am stat o luna pentru un rahat de bara spate in conditiile in care cei de la service m-au anuntat ca e gata dupa numai 3 zile. Si de aici a inceput circul: o suta de telefoane, nu se poate, mai dureaza, nu aveti poze cu accidentul (????), nu e bine completata cererea, service-ul nu e pe lista noastra (m-am dus la reprezentanta), mergeti la service, la service mergeti la asigurator, si asa mai departe. Dupa 2 saptamani deja nu mai am rabdare, am nevoie de masina, merg la politie, de acolo ma trimite la CSA, acolo mi se spune ca, in principiu, n-au ce sa faca trebuie sa ma duc la asigurator si 'sa ma tin de capul lor pana cedeaza si-mi recuperez masina'. Auzi tu, pe banii nostrii... Buuun, merg la asigurator, circul circului, bagat p###, trebuie sa asteptati, cat mm sa mai astept pe banii mei si cu masina mea, amenintari, ma duc la protv, politie, va fac de kkt, vreau masina inapoi, nu se poate, mergeti la sefu, dar peste 2 zile ca nu e aici, baaaah ma lasi, mai are putin si ma da afara, in sfarsit apare unu dobios la costum, ii spun ca am plangere la politie, ca am inregistrat tot, incearca sa vada cine m-a trimis (????), ii spun ca nimeni, doar vreau sa-mi iau masina inapoi, ma asigura ca se va rezolva in cateva zile, ceea ce s-a si intamplat... Asa ca daca aveti ghinionul sa intre unu in voi, ati belit belengherul