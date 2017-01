Ce maşini şi-au făcut constănţenii cadou, pe sfârşit de an

Ce mașini și-au făcut constănțenii cadou, pe sfârșit de an

Pe 600 de constănțeni sărbă-torile de iarnă îi găsesc cu un nou autoturism (cumpărat cu zero kilometri la bord sau la mâna a doua). Chiar dacă piața auto națională este în regres, ca număr de mașini cumpărate, în Constanța de luni bune se înmatriculează mașini pe bandă rulantă (începând cu august, peste 500 la fiecare 30 de zile). Totuși, puțini șoferi de la malul mării și-au făcut cadou de sfârșit de an autoturisme noi. Din cele 600 de mașini înmatriculate luna trecută în Constanța, peste 460 au fost rulate, mai multe cu câteva zeci decât în octombrie.Și de această dată, foarte mulți constănțeni au preferat să-și cumpere autoturisme marca Volkswagen. În luna octombrie, pentru prima dată de la începerea cu adevărat a crizei, au fost înmatriculate peste 100 de mașini Volkswagen, cifră care s-a înre-gistrat și luna trecută. Volkswagen Passat și Volkswagen Golf se pare că sunt cele mai apreciate de șoferi, așa cum de altfel s-a putut vedea și în datele făcute publice de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pentru înmatriculările din octombrie.De altfel, constănțenii sunt destul de previzibili atunci când vine vorba despre mașini, cel puțin în ultima perioadă. După Volks-wagen, Opel, Ford și la mică diferență Audi se clasează pe următoarele trei locuri în clasamentul înmatriculărilor pe luna noiembrie, cu câte aproximativ 80 de autoturisme, respectiv 55 și 50.Pe de altă parte, Dacia nu mai face de mult cu ochiul constănțenilor. Dacă până în urmă cu câteva luni bune marca aceasta era pe primul loc în preferințele constănțenilor, acum foarte puțini o mai aleg. În noiembrie au fost înmatriculate, la Constanța, doar 26. Partea bună este că 25 dintre ele au fost, la cumpărare, nou - nouțe.Dacia nu pierde însă teren doar în România, ci în întreaga Europă. Numărul de autoturisme noi înmatriculate sub marca Dacia în UE a scăzut cu 25,7% în noiembrie, la 18.808 unități, pe o piață europeană care a înregistrat a 14-a lună consecutivă de declin. Cota de piață a Dacia în UE a coborât de la 2,5% în noiembrie anul trecut, la 2%, potrivit datelor prezentate zilele trecute de Asociația Con-structorilor Europeni de Automobile.v v vReferitor la declinul mașinilor noi cumpărate, acesta nu se înregis-trează doar la Constanța, ci și la nivel național. În noiembrie 2012 au fost înmatriculate 5.698 de autoturisme noi, pe când în noiem-brie 2011 cifra era de 10.279. Cele mai vândute mărci au fost: Dacia - 1.380 (cu o scădere de -57,38% față de noiembrie 2011), Volkswagen - 659 (cu o scădere de -34,03% față de noiembrie 2011), Skoda - 509 (cu o scădere de -41,83% față de noiembrie 2011) și Renault - 380 (cu o scădere de -60,17% față de noiembrie 2011).