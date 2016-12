Ce li se pregăteşte şomerilor constănţeni. 10.000 de persoane sunt vizate

Ce li se pregătește șomerilor constănțeni. 10.000 de persoane sunt vizate

Județul Constanța are în acest moment în jur de 10.000 de persoane care beneficiază de ajutorul de șomaj, sau cel puțin așa arată datele oficiale. Mulți dintre ei poate își caută de luni bune un loc de muncă, fără niciun rezultat, dar cu siguranță sunt și destule persoane care preferă să-și lungească perioada de „concediu”, deși oferte există. Acestora din urmă li se pregătește însă o mare surpriză, destul de neplăcută. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism, Maria Grapini, a declarat, ieri, că se lucrează la un proiect, dacă îi putem spune așa, care să-i ajute pe șomeri să-și găsească mai repede un loc de muncă (sunt vizați, în special, acele per-soane care sunt calificate).„Am scos din toate județele numărul de șomeri care exis-tă. Pe primul loc este Dolj, cu 25.854. Urmează București, Galați, Prahova. Constanța are 10.088 de șomeri. Am purtat o discuție cu doamna Câmpeanu (n.r.: ministrul Muncii) și am scos și structu-ra șomerilor; ce sunt oamenii aceștia: tâmplari, electricieni, confecționeri, ingineri și să suprapunem structura șomerilor, pe calificări, cu cerința din județ pentru angajare. Și atunci - ca om politic mi-e defavorabil mie ce spun acum, dar eu pledez pentru industrie, nu pe popularitate ieftină pe termen scurt, ci pe termen lung - să modificăm, să se aplice, că aici avem problema - sunt legi și nu se aplică - ca în județ, pentru că nu putem la nivel de țară să facem mobilitatea forței de muncă, pentru că nu avem asigurate locurile de cazare, să suprapunem structura șomerilor cu structura cerințelor mediului de afaceri și acolo unde găsim că se cer 500 de tâmplari și noi avem 300 în șomaj, îi dirijăm spre locurile de muncă și sistăm ajutorul de șomaj”, a precizat Maria Grapini.Ministrul spune că este conștientă că o astfel de măsură îi poate afecta imagi-nea, însă e de părere că se cheltuiesc prea mulți bani pentru ajutoarele de șomaj. „Apetitul de muncă în România nu este la cota la care trebuie; fondurile de la buget sunt cheltuite prost. Deși are loc de muncă, nu vrea să muncească și dumneavoastră (n.r.: oamenii de afacere) îi plătiți acolo fondul de șomaj; clar că nu o să putem să înaintăm. Stăm ca într-o mlaștină. Scoatem un picior, îl băgăm pe celălalt. E nepopular ce spun, însă cred că este rațional să facem acest lucru. Va fi pentru mine o lovitură de imagine, să zic, dar sper până la urmă să fiu înțeleasă”, a mai precizat Maria Grapini.