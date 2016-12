Ce îşi doresc femeile? Să deschidă o afacere!

Zilele femeilor întreprinzător, la Constanța

Ce își doresc femeile? Să deschidă o afacere!

Ieri, la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a fost organizat un seminar destinat femeilor din sectorul privat și nu numai. Cu această ocazie, a fost finalizată și cea de-a doua etapă a Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Seminarul „Zilele femeilor întreprinzător” și-a propus promovarea unui sistem de informare și instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, în contextul în care ponderea managerilor de sex feminin din sectorul privat, la nivel național, este sub media Uniunii Europene. „În prezent, sunt puține femei între-prinzător în România. Sper că o parte din voi să deveniți manageri, însă îmi doresc să avem și întreprinzători care să creeze o afacere. Într-o perioadă de criză apar numeroase oportunități, ideea este ca ceea ce faceți să faceți mai bine și altfel decât ce există pe piață”, și-a început discursul Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța. Atât programul, cât și seminarul s-au bucurat de un real succes, la nivel local. Potrivit datelor Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), programul destinat femeilor întreprinzător are până în prezent 980 de înscriși, din care 85 s-au înscris din Constanța. „De când am lansat programul, din 2002, am primit de două ori premiul de bune practici”, a precizat Dumitru Nancu, vicepreședintele AIPIMM. La seminar au vorbit reprezentante ale sexului feminin care se bucură de succes în domeniul lor de activitate, precum Elena Coandă, administratorul firmei de IT și consultanță „Junior Group” și Corina Barbu, directorul „Atlantida Grama”, companie ce administrează noul complex hotelier de patru stele din Constanța, Zodiac. Cei doi întreprinzători au fost asaltați de întrebări, atât din partea femeilor care vor să-și deschidă o afacere, cât și din partea celor care au deja o firmă și vor să o dezvolte. „Lucrul cel mai dificil de care m-am lovit până acum și care îmi creează probleme și în prezent este birocrația. Legislația este extrem de stufoasă și, în fiecare zi, trebuie să mă pierd în amănunte, pentru a face față condițiilor din mediul de afaceri românesc”, a explicat Corina Barbu. De asemenea, la eveniment a fost prezentat și programul „Incubator pentru afaceri”, care se adresează firmelor la început de drum. „Perioada de incubare durează până la trei ani. Prin acest program încercăm să ajutăm firmele să se dezvolte și oferim consultanță cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile. Avem 56 de firme din toată țara care participă la program, din diferite domenii, precum cel al publicității, lemnului și construcțiilor. S-au creat 170 de locuri de muncă, iar cifra de afaceri a firmelor incubatoare a crescut în primii doi ani cu peste 32,6 milioane lei, adică un profit mediu de 6%”, a afirmat Dan Anghel, managerul de proiect. Și în acest caz, femeile au o reprezentativitate destul de serioasă. Astfel, 21 din cele 56 de companii incubate sunt conduse de femei manager. „Pentru a avea succes, trebuie ca în afacerea pe care o gestionezi să fii o combinație între lider și manager, pentru angajații tăi. Trebuie să îți planifici cu atenție mișcările, să organizezi afa-cerea, să conduci și, cel mai important, să ai control asupra ei. Doar așa vei deveni un exemplu pentru oamenii din jur” - Elena Coandă, Junior Group „Cum am ajuns de la un restaurant mic la un complex hotelier de patru stele? În primul rând, am instruit angajații pentru a fi profesioniști la locul de muncă și i-am motivat în continuu. Nu în ultimul rând, i-am tratat de la egal la egal. Doar așa vei fi respectată și vei fi un adevărat manager” - Corina Barbu, hotel Zodiac Ponderea femeilor manager din sectorul privat în UE: 35% Ponderea femeilor manager din sector privat în România: 26% Numărul de înscrieri în programul destinat femeilor întreprinzător, în 2010: 980 din care 85 în Constanța Ponderea femeilor angajate la firmele participante la programul „Incubator pentru afaceri”: 43,7% (101 femei din totalul de 231 de angajați) Ponderea femeilor manager la firmele participante la programul „Incubator pentru afaceri”: 37,5% (21 de femei din totalul de 56 de manageri)