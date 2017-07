Ce îi determină pe marinarii români să se înscrie în sindicat?

r Interviu cu Adrian Mihălcioiu, președintele SLN și șef al Inspectoratului ITF România- Domnule Adrian Mihălcioiu, reușește Sindicatul Liber al Navigatorilor să atragă noi membri?- Pe parcursul lui 2016 și în prima jumătate a acestui an, SLN și-a intensificat campania de popularizare a situațiilor dificile prin care au trecut foarte mulți dintre navigatorii români: echipaje abandonate, neplătite cu lunile și fără asigurări, accidente, îmbolnăviri, decese. Comunicarea cu marinarii aflați pe apă și pe uscat s-a îmbunătățit. La aceasta a contribuit pagina noastră online, dar și revista proprie, „Cap Compas”, care a ajuns la al doilea număr. Fiind mai bine informați despre cazurile colegilor de breaslă și nedorind să treacă prin aceeași experiență, din ce în ce mai mulți navigatori se înscriu în sindicat. Prin aceasta, vor să se pună la adăpost, să prevină nerespectarea drepturilor contractuale, să beneficiaze de consultanță de specialitate înainte de a pleca pe mare sau când au necazuri, să primească ajutor în caz de nevoie.- Câți membri noi ați primit în ultima vreme?- În ultimele treizeci de zile, cincizeci de navigatori au solicitat să devină membri de sindicat. Este un record al ultimilor ani, care spune multe despre schimbarea de mentalitate în rândul navigatorilor. Oamenii sunt tot mai conștienți de beneficiile solidarității de breaslă. Trebuie spus că numărul solicitărilor a fost mai mare. Navigatori aflați în voiaj au cerut să devină membri de sindicat. Au venit chiar și membri ai familiilor acestora și au cerut să-i înscrie în organizație. Evident, nu am putut lua în considerație aceste solicitări, întrucât navigatorii trebuie să semneze cererile de aderare la sindicat și să le depună personal. Avem solicitări și din partea cadeților, dar majoritatea celor înscriși sunt navigatori cu state vechi. Printre ei sunt trei comandanți și doi șefi mecanici.- Ați discutat cu cei ce s-au înscris în sindicat? Ce motive au invocat?- Desigur că am discutat. Toți cei înscriși au aceeași motivație: nu vor să aibă surprize neplăcute în timpul voiajului și doresc să aibă pe cineva care să îi ajute la nevoie. Pentru ei, statutul de membru de sindicat reprezintă o protecție. Că lucrurile așa stau, rezultă și din câteva cazuri soluționate în ultimul timp. Câțiva dintre membrii noștri de sindicat, oamenii cu funcții înalte, comandanți, șefi mecanici, mecanici 1, s-au aflat în pericolul de a fi puși pe „black list” și de a nu-și mai putea exercita activitatea vreodată. Navigau pe nave ce nu aveau contracte colective de muncă semnate de SLN. Cu sprijinul sindicatului și-au rezovat rapid problema. Vestea s-a dus, pentru că aceștia au vorbit și cu ceilalți colegi de pe nave, care au înțeles ce forță are sindicatul.- Criza din shipping-ul internațional a contribuit la creșterea rândurilor sindicatului?- Într-adevăr, comerțul internațional a înregistrat o scădere în ultimii ani, fapt ce a afectat întreaga flotă mondială. Multe companii de navigație au dificultăți în menținerea pe piață, iar multe din greutăți au fost tranferate pe umerii navigatorilor. Ca urmare, tot mai mulți dintre ei se îndreaptă spre organizațiile profesionale, pentru a fi ajutați. O contribuție deosebită o are intrarea în vigoare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare - MLC 2006. Cei care vor să beneficieze de protecția ei, trebuie să o facă prin intermediul unui sindicat.- Cu cât trebuie să cotizeze membrii la bugetul sindicatului?- Cotizațiile n-au mai crescut de ani buni. Dimpotrivă, au scăzut la unele funcții. În prezent, nebrevetații plătesc 70 dolari pe lună, iar ofițerii, 100 dolari pe lună. Înainte, comandanții și șefii mecanici plăteau 150 dolari pe lună, dar acum plătesc numai 100 dolari. Trebuie asigurat un echilibru între veniturile și cheltuielile sindicatului. În cazul în care numărul navigatorilor va continua să crească, nivelul cotizațiilor va fi diminuat.- În afara veniturilor pentru cheltuielile curente, bugetul sindicatului cuprinde și rezerve?- Avem un fond de grevă și un fond pentru acordarea ajutoarelor. Ele sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost constituite și sunt recalibrate în fiecare an. Toate sumele sunt cheltuite strict în interesul membrilor de sindicat: pentru informare și comunicare, pentru servicii de consultanță, asistență juridică, ajutoare în caz de accidente, îmbolnăviri, deces (pentru cei ce nu obțin compensații prin contractele de muncă), pentru organizarea acțiunilor dedicate navigatorilor, a întâlnirilor cu autoritățile.- Câți membri are SLN, în prezent?- În anul 2014, organizația noastră a avut 5.400 de membri. Acum, la jumătatea anului 2017, are aproape 6.000 de membri. În acest interval de timp, SLN a semnat mai multe contracte colective de muncă noi, asigurând mai multe locuri de muncă pentru membrii de sindicat. Cred că, până la sfârșitul anului 2017, vom depăși pragul de 6.000 de membri.- 6.000 de membri înseamnă mult sau puțin?- Numărul total al navigatorilor români activi se ridică la 14.000 - 15.000. Dintre ei, aproape 6.000 sunt membri noștri de sindicat. Trebuie precizat faptul că există trei categorii de navigatori: cei ce muncesc pe navele cu contracte de muncă semnate de SLN, cei de pe navele cu contracte de muncă semnate de alte sindicate afiliate la ITF și cei de pe nave neacoperite de contracte ITF. Aceștia din urmă se supun celor mai mari riscuri și reprezintă circa o treime din numărul total. Celelalte două categorii se află sub protecția contractelor de muncă ITF și își rezolvă problemele mai rapid în cazul în care sunt membri SLN. Pe viitor, vom dezvolta și mai mult comunicarea cu navigatorii. Ne vom strădui să fim cât mai aproape de ei și să-i aducem lângă noi.