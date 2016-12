Ce i-au scris portuarii preşedintelui Klaus Iohannis

Ce i-au scris portuarii președintelui Klaus Iohannis

Într-o scrisoare de revenire, transmisa președintelui României, Klaus Iohannis, ministrului transporturilor, Ioan Rus, Guvernului României și comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, Organizația Patronală „Operatorul Portuar” solicită Ministerului Transporturilor să comunice urgent soluțiile identificate pentru remedierea în mod real și eficient a tuturor problemelor sesizate de comunitatea portuară, în 2014 și 2015, prin intermediului unor memorii și materiale transmise autorităților de resort.În scrisoare se arată că soluțiile propuse de comunitatea portuară - „Operatorul Portuar” și FNSP - pentru problemele cu care se confruntă porturile maritime românești sunt următoarele:- revocarea membrilor consiliului de administrație al CN APMC S.A. și a conducerii executive, „din cauza neprofesionalismului și a faptelor cu caracter penal”;- corelarea master plan-ului portului Constanța cu master planul general de transport, pentru a exista o viziune unitara a managementului;- asigurarea unei politici de transparenta privind modalitatea in care este exploatat domeniul portuar de către CN APM S.A. Constanța, în calitate de titular al contractului de concesiune încheiat cu statul roman;- exploatarea eficientă a domeniului portuar prin demararea procedurii de subconcesionare a infrastructurii portuare, in concordanță cu HG nr. 80/2008;- implementarea unor contracte de închiriere a infrastructurii de transport naval în conformitate cu prevederile Ordinului MTI nr. 1286/2012;- în ceea ce privește politica tarifară (chirii, tarife de utilizare a domeniului public portuar etc.) practicată de CN APM S.A. Constanța, este necesar ca aceasta să reflecte un management unitar și sustenabil, prin raportare la situația economiei naționale, dar și la tarifele aplicate de porturile cu care Constanța este în competiție.