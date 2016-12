Ce i-au cerut portuarii subsecretarului de stat Constantin Matei

„Între conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, operatorii portuari și firmele de agenturare vor fi organizate,în viitor, întâlniri regulate, pentru discutarea problemelor de interes comun. Voi propune instituirea, prin ordin de ministru, a acestui mecanism de dialog economic” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Constantin Matei, subsecretar de stat în Ministerul Transporturilor.Pe data de 18 aprilie 2013, el s-a întâlnit, la sediul CNAPMC cu managerii companiei, reprezen-tanții Organizației Patronale „Operatorul Portuar” și ai Asociației Agenților și Brokerilor de Nave din România.În cadrul reuniunii, agenții eco-nomici au adus în discuție numeroase probleme de care depind performanțele porturilor maritime românești, creșterea traficului de mărfuri:- perfectarea contractelor de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea statului și concesionate administrațiilor portuare, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1286 din 7 august 2012;- elaborarea cât mai rapidă a master - planului portului Constanța;- extinderea regimului de zonă liberă în porturile Midia și Man-galia;- întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii de transport naval;- accelerarea investițiilor stra-tegice din porturile maritime și fluviale;- extinderea la 24 de ore a programului de lucru zilnic al birourilor vamale, în activitatea de tranzit fluvial dintre Cernavodă și Constanța;- instituirea dialogului economic și a colaborării în luarea deciziilor de interes comun, între administrațiile portuare, Autoritatea Navală Română și comunitatea agenților economici din sectorul naval și portuar.Operatorii economici și-au exprimat nemulțumirea față de mai multe aspecte: starea unor drumuri din portul Constanța; starea căilor ferate și a trecerilor la nivel cu calea ferată; lipsa spațiilor de parcare; blocajele din traficul rutier, care pun în pericol acțiunile de intervenție în caz de necesitate.„Operatorii au declarat că sunt gata să preia și să întrețină tronsoanele de cale ferată din terminalele aflate în exploatarea lor și au solicitat ca rețeaua de cale ferată din portul Constanța să treacă în administrarea CNAPMC. N-ar fi o noutate; calea ferată a mai fost la administrația portuară. Am cerut conducerii CNAPMC să analizeze implicațiile și eficiența economică. Este foarte posibil ca, prin aplicarea a acestei măsuri, costurile transportului feroviar în portul Constanța să se reducă” - afirmă Constantin Matei.Cotidianul „Cuget Liber” a semnalat în repetate rânduri starea gravă a rețelei feroviare din portul Constanța. Este suficient să arunci o privire la liniile de cale ferată acoperite de bălării, pe care au crescut arbuști înalți de 3 metri, pentru a înțelege ce prost administrator este CFR Infrastructură.Mai mult, în unele zone ale portului, rețeaua feroviară este supradimensionată față de nevoile actuale. În mare parte, ea servește doar ca cimitir pentru sute de vagoane ale CFR Marfă și drept bază de aprovizionare pentru hoții de fier vechi.Zona feroviară este partea rușinoasă a portului Constanța, starea sa fiind în contrast flagrant cu cea a infrastructurii și suprastructurii portuare aflate sub controlul administrației portuare și a operatorilor privați.„Cuget Liber” a susținut dintot-deauna că Ministerul Transportu-rilor trebuie să preia rețeaua feroviară de la CFR Infrastructură și să o treacă la administrația portuară. Aceasta va ști să o redimensioneze la nevoile actuale și de viitor ale portului și să o gestioneze așa cum trebuie. Multe dintre liniile ferate din portul vechi și portul nou, devenite inutile, ar trebui desființate. Suprafețe uriașe de teren ar putea fi folosite pentru noi investiții.O altă temă adusă în discuție în cadrul întâlnirii a fost creșterea adâncimilor din bazinul portuar.„Operatorii din zona de nord a portului Constanța solicită aduce-rea adâncimilor din dane la cotele de proiect. Executarea lucrărilor de dragaj va permite accesul unor nave de capacitate mai mare în noile terminale de cereale, care au rate înalte de operare” - relatează subsecretarul de stat.Între porturile din zona Mării Negre se duce un adevărat „război al adâncimilor”. În ultimul deceniu, Ucraina și Rusia au investit masiv în dragarea bazinelor portuare. Din această cauză, portul Constanța și-a pierdut statutul de platformă de distribuție a containerelor și minereurilor pentru porturile din bazinul Mării Negre.Pe de altă parte, din motive de eficiență economică, în shipping-ul mondial se accentuează tendința de creștere a dimensiunii navelor comerciale, mai ales pe distanțe lungi cum sunt cele dintre porturile din Marea Neagră și din Extremul Orient. Portul Constanța nu poate fi cu adevărat poarta Europei spre Orientul Îndepărtat, dacă nu ține cont de această evoluție și nu asigură adâncimi cât mai mari.În ceea ce privește drumurile și blocajele rutiere din portul Constanța, Matei a declarat că CNAPMC are în vedere lărgirea șoselei principale din portul vechi, lucrare pentru care dispune de fonduri.Companiile de agenturare au adus în discuție problema pilota-jului și remorcajului din portul Constanța. Ele sunt nemulțumite de faptul că modul actual de organizare a acestor servicii de siguranță a navigației împiedică agenții să aleagă companiile de pilotaj și remorcaj cu care ar vrea să lucreze.