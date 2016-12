Ce hotărâri aprobă guvernul astăzi

Pe masa Executivului se află proiectele de hotărâre de guvern, care se referă la: - pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă;- declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de către instituțiile și structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia;- aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă;- aprobarea atribuțiilor, precum și a modului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente;- modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor;- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanța S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;- reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003;- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naționale a României.