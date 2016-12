Ce fel de apartamente caută, mai nou, constănţenii

1

Asa este

Am luat apartamentul, cam cu 15000 eur mai putin, era asa cum a fost construit, am pastrat din el apometrele. Am scos totul, pana la pereti, l-am renovat apoi dupa gustul nostru. Vedere trilaterala, doua balcoane, izolatie exterioara pe trei fete, glet, zugravit, gresie, faianta, utilat complet, mobila pe comanda in dormitorul mare, termopane nemtesti noi cu sticla de calitate, usi de lemn, plus instalatii electrica si sanitara, inclusiv manopere mesteri, acoperite integral de acei 15000 euro. De ce sa dau din start cei 15000 pe tigania altuia, uzate,cand mai bine iau mai ieftin si fac ce-mi place in el. Oricum fiecare stie ce e frumos pt el, ce am facut eu, e pentru mine, lucrurile standard gen izolatie, geamuri, sunt comune si pastreaza valoarea. Restul gen gresie, zugraveala, parchet, usi, sunt discutabile. Bun articolul, relevant. Ce doresc sa se precizeze, este daca preturile din articol, sunt pentru apartamente luate din executari sau ale proprietarilor. Cand am luat eu, am specificat tuturor agentiilor c anu vreau nimic executat, ai draqu, numai executate aratau. Kaufland, Inel 2, Casa de cultura, Soveja....feitiv-a de teparul Tudoran si agentii imobiliari prin care isi vinde tepele. Daca agentul are cheia apartamentului sau se evita contactul cu vanzatorul sau actele, pana spre semnare, E TEAPA !!!! Mare atentie, e mafie mare, comisioane uriase, interese pe masura. In final, mi-am gasit apartamentul singur si am scutit inca 1000 de euro. Bravo mie, ciuda mafiotilor....